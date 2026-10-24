En el centro del Cauca el Ejército frustró un ataque de enjambre de drones. Foto: Ejército Nacional.

Las tropas del Ejército Nacional frustraron un ataque mediante enjambres de drones de las disidencias de las Farc que ponía en riesgo a la población del corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca. Más de 30 explosivos resultaron destruidos.

La acción terrorista fue evitada tras la ubicación y destrucción de 35 artefactos explosivos improvisados por parte las unidades del Batallón de Infantería Liviana Número Siete.

De acuerdo con inteligencia militar, el material pertenecía a la Estructura Jaime Martínez, de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

También señaló que, se identificaron 32 dispositivos adaptados por grupo armado ilegal para lanzamientos aéreos simultáneos mediante aeronaves no tripuladas.

El teniente coronel Pablo Enrique Salinas, comandante del Batallón de Infantería Liviana Número Siete, explicó que “estos elementos estarían destinados para ejecutar ataques mediante la modalidad de enjambres de drones con la intención de generar afectaciones de gran magnitud y atentar contra la vida e integridad de los habitantes de este sector del departamento del Cauca”.

En el sitio fueron inutilizados los 32 dispositivos para drones, dos minas antipersonales y una granada de mortero de 60 milímetros.

Según la Tercera División del Ejército Nacional con el operativo se frena la capacidad recurrente de las disidencias de las Farc en el Cauca de atacar mediante tecnología aérea a la población civil y a la Fuerza Pública.

El hallazgo se suma a la destrucción de cerca de 2.000 artefactos explosivos en el suroccidente colombiano.