Horóscopo del profesor Salomón HOY 27 de octubre 2026: Géminis y Acuario deben confiar en si mismos

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen de las cartas tomada de Getty Imagenes (Crédito: Alones Creative)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este martes 27 de octubre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que son personas con proyectos y creatividad, que buscan el éxito mientras ayudan a las personas que están a su alrededor.

El número de la suerte para los festejados será el 3970 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió tomar tres hojas de laurel, escribir en cada una salud, dinero y amor y guárdelas en la billetera como símbolo de prosperidad y riqueza.

Más información: Kiss le dice adiós a las giras en el primer adelanto de su nuevo documental “End of the Road”

Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Vinotinto.

Vinotinto. Número del día: 9077.

9077. Recomendación: Hacer una oración a Santa Mónica para que los hijos cambien y mejoren su vida.

Hacer una oración a Santa Mónica para que los hijos cambien y mejoren su vida. Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces, 1615, para atraer la fuerza y la intercesión de la Virgen María.

Repetir 45 veces, 1615, para atraer la fuerza y la intercesión de la Virgen María. Fruta: Naranja.

Naranja. Decreto del día: “Hoy la fe se fortalece en mi vida”.

“Hoy la fe se fortalece en mi vida”. Lectura recomendada: Romanos 5:17.

Vea aquí: Taylor Swift es homenajeada en Nashville por su carrera como compositora

Horóscopo y tarot del día de HOY 27 de octubre:

Aries

Deben saber aprovechar lo que la vida les ofrecerá próximamente para estabilizarse y tener mayor firmeza en todos los campos. Las cosas pueden mantenerse estables en la salud, el dinero y el amor. Sin embargo, deben tener cuidado con las personas envidiosas.

Número de la suerte: 4398.

Leo

No tendrán que preocuparse por muchas cosas, pues algunas situaciones podrían estar a su favor. Sin embargo, no deben descuidarse y necesitan seguir trabajando para que todo se mantenga bien. La esperanza, la estabilidad y la firmeza que han estado buscando podrían llegar próximamente.

Número de la suerte: 0578.

Sagitario

Las cosas pueden volver a mejorar y estabilizarse. A quienes quieran montar un emprendimiento les podría ir bien. También podrían presentarse situaciones relacionadas con una vivienda o con bienes raíces.

Número de la suerte: 1235.

Cáncer

En el ámbito laboral, las cosas podrían mejorar y traerles posibles bendiciones. Algunos tienen ideas en mente y, si se arriesgan, podrían obtener buenos resultados. Deben mantener la fuerza, el poder y la conciencia para tomar decisiones.

Número de la suerte: 1577.

Escorpio

Deben tener cuidado con las envidias, realizarse limpiezas y mantener sus protecciones. Recuerden que cuentan con un sexto sentido que puede ayudarlos a tomar buenas decisiones y a evitar situaciones poco favorables.

Número de la suerte: 1313.

Piscis

Deben seguir adelante con sus proyectos, superar los obstáculos y mantener firmes sus ideas. Aunque a veces atraviesen momentos difíciles, recuerden que todo pasa y que es importante encontrar el equilibrio. En el ámbito emocional, necesitan sanar para vivir con mayor armonía y dar entrada a cosas mejores.

Número de la suerte: 2550.

Tauro

En el ámbito laboral, deben buscar la manera de sentirse cómodos y fortalecer su estabilidad. Es importante controlar el mal genio, sin importar las situaciones que se presenten. Podrían tener mucho trabajo durante lo que queda del año.

Número de la suerte: 6836.

Virgo

Tendrán mucho trabajo y actividad, por lo que deben llevar a cabo los proyectos que tienen pendientes, pues podrían darles buenos resultados. Aunque habrá bastante trabajo, también llegarán buenas recompensas.

Número de la suerte: 1444.

Capricornio

El dinero podría llegar en cantidades más que suficientes. Repitan: “Me llega dinero en cantidad más que suficiente”. La escalera del éxito podría estar a su favor y ayudarlos a cumplir las metas que se han propuesto.

Número de la suerte: 8859.

Géminis

Deben confiar en ustedes mismos y tener la seguridad de que las cosas van a salir bien. No se dejen sugestionar, pues mucho dependerá de su fe, constancia y seguridad para alcanzar el equilibrio y la estabilidad en la salud, el dinero y el amor.

Número de la suerte: 1458.

Libra

Deben luchar y creer en ustedes mismos para lograr lo que desean. A quienes tengan negocios les podría ir bien durante este cierre de año. En el ámbito emocional, es importante encontrar el equilibrio, soltar los vínculos que no son recíprocos y aprender a quererse por encima de todo.

Número de la suerte: 3370.

Acuario

A quienes quieran iniciar un negocio les podría ir bien. Algunos tendrán que resolver situaciones relacionadas con un medio de transporte, pero podrían encontrar una solución favorable. También deben cuidar su salud física y psicológica, y priorizar las cosas buenas y positivas.

Número de la suerte: 4958.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: