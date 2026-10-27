Empresarios de Marinilla, Antioquia, se capacitarán para exportar a 29 mercados internacionales

Medellín

Los empresarios y emprendedores de Marinilla y el Oriente antioqueño tendrán una jornada de capacitación gratuita este miércoles, 28 de octubre, para lograr exportar sus productos a 29 mercados internacionales.

El encuentro es organizado por ProColombia, la Alcaldía de Marinilla, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y el Consultorio Exportador del Politécnico Grancolombiano.

Esta jornada de aprendizaje se enmarca en la estrategia “ProColombia te escucha: “Exportar es crecer”, que enfoca su información a los empresarios y emprendedores que están interesados en ampliar sus oportunidades comerciales.

Los temas a tratar

Quienes asistan a este encuentro podrán conocer las herramientas necesarias para llevar sus productos y servicios a mercados internacionales.

Futurexpo Marinilla busca que los empresarios aumenten las ventas exportando bajo lineamientos adecuados que permitan mayores ganancias y crecimiento.

En el encuentro también se abordarán las rutas para comenzar a exportar, identificar oportunidades para llegar a más de 29 mercados internacionales y recibir orientación para fortalecer sus procesos de internacionalización.

Se darán a conocer estrategias para atraer y retener clientes internacionales, interculturalidad y negociación internacional.

También en este espacio se presentarán herramientas para analizar oportunidades comerciales.

Habrá jornada práctica.

Como complemento a las herramientas teóricas, se tiene previsto un taller de investigación de mercados con elementos de inteligencia artificial, orientado a facilitar la identificación de potenciales mercados, clientes y oportunidades para los negocios de la región.

Apuesta local por la exportación

Marleny Buitrago, secretaria de Desarrollo Económico de Marinilla, indicó que desde este municipio “le seguimos apostando a la internacionalización empresarial, porque queremos que nuestros empresarios amplíen sus mercados no solo a nivel local y regional, sino que expandan sus productos y servicios más allá de las fronteras”.

La funcionaria recordó que el encuentro se desarrollará el miércoles 28 de octubre en el parque principal de esta localidad del oriente de Antioquia, donde emprendedores y empresarios conocerán de primera mano cuál es la ruta para dar ese paso en la internacionalización.

En el encuentro habrá oferta de servicios para dar este paso en los procesos de exportación.

Diana Valdés, docente de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano y una de las ponentes del encuentro, explicó que “las cifras de exportación de Antioquia muestran que el departamento no solo mantiene su fortaleza en productos tradicionales, sino que también está ganando terreno con una oferta agroindustrial cada vez más diversa”.

Algunos productos crecen en exportación.

Para la profesora, el crecimiento de productos como el aguacate Hass y otras frutas exóticas evidencia oportunidades importantes para seguir ampliando la presencia de la región en mercados internacionales.

Invitación municipal

Desde la Alcaldía de Marinilla invitaron a los interesados, especialmente emprendedores y empresarios del Oriente antioqueño, para que participen de esta jornada gratuita.

Insistieron en que “se tendrá acompañamiento de expertos para explorar nuevos mercados, fortalecer sus capacidades comerciales y conocer las posibilidades que ofrece la internacionalización para aumentar sus ventas y hacer crecer sus empresas”.

El registro para participar de la actividad se adelanta en la Cámara de Comercio del Oriente y la jornada se desarrollará entre las 8:30 de la mañana y la 1 de la tarde.