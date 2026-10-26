Cerca de 30 veredas están incomunicadas por pérdida de la banca de una vía rural de Ituango

Ituango- Antioquia

Durante el fin de semana se reportaron fuertes lluvias en el municipio de Ituango, Norte de Antioquia, que afectaron una vía crucial para la movilidad de los campesinos desde y hacia el área rural.

Según el reporte de la comunidad, aunque son varios puntos afectados por deslizamientos de tierra, quizás el que está generando mayor impacto es el que se reporta en la vereda Las Cuatro. Allí se perdió la banca que impide el paso de vehículos con pasajeros y la carga, por lo que se estima que alrededor de 30 veredas están incomunicadas; aunque una chiva está haciendo transbordo, aún no se restablece con normalidad.

Según las versiones de los habitantes de las zonas afectadas, el daño se reporta en un lugar donde hay una peña (pared de piedra), lo que impide que con la maquinaria amarilla se amplíe y se recupere la movilidad. Agregan que se espera un apoyo con dinamita para romper la roca y recuperar la vía.

El alcalde de esta población, Javier Parias, manifestó que ya trabaja en las soluciones parciales.

“Donde estamos atendiendo el llamado oriente de nuestros campesinos para arreglar esta vía que nos la dañó los fuertes aguaceros ocurridos en el día de ayer y de toda la semana. Decirles que hay un alcalde comprometido con las vías de Ituango y sobre todo en atender con urgencia y prontitud todos los daños ocurridos a nuestros campesinos sobre las vías, sobre sus viviendas y sobre sus acueductos”.

Los habitantes informaron que las veredas afectadas son:

Cañón del Bajo ingles

La Gerogia, San Isidro, La Miranda, El Inglés, El Cedral, El Amparo, Santa Ana, Los Chorros. La vega del inglés, La Armenia.

Cañón de San Jorge

La prensa, San Juan Badillo, Buena vista.

El cañón de Quebrada del Medio

Quebrada del Medio, los sauces, las arañas, El Quindío, Alto del Limón, las brisas. El chuscal. Santa Bárbara, Santa Lucía, Alto San Agustín y León.

Cañón de San Jorge o paramillo.

Local, Badillo, Birri- Birrí.

Cañón Río Sucio

San Pablo, La Canturrona, La Esmeralda y la flecha.