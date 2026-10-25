Antioquia desembolsa $56.000 millones en créditos para impulsar exportaciones

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia ha aprobado $56.000 millones en créditos para impulsar las exportaciones de empresas del departamento, a través de la Turbina de Crédito Exportadora, una iniciativa que busca facilitar el acceso a capital de trabajo y fortalecer la capacidad de los empresarios para llegar a nuevos mercados.

El programa fue presentado por el gobernador Andrés Julián durante una visita de delegados del Gobierno Nacional a Puerto Antioquia, en Urabá, el pasado jueves 22 de octubre. En el encuentro participaron el vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera de la Espriella.

¿Cómo funciona la Turbina de Crédito Exportadora?

La iniciativa utiliza créditos del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) y ofrece compensaciones a las tasas de interés, financiadas por la Gobernación, para que las empresas puedan acceder a condiciones crediticias más competitivas.

“Consiste en subsidiar, desde la Gobernación de Antioquia, un crédito exportador que hace el IDEA. Nosotros pagamos el diferencial en puntos básicos para que tengan una tasa competitiva y les permita catapultar su negocio. Este es un mecanismo promercado para potenciar este puerto”, explicó el gobernador Andrés Julián.

Las condiciones del programa varían según el tamaño de la empresa. Para las microempresas, el monto máximo del crédito es de $1.500 millones, con una compensación del 3,5 % de la tasa de interés. Las pequeñas empresas pueden acceder a préstamos de hasta $2.500 millones, con una compensación del 2,5 %, mientras que las medianas empresas pueden solicitar hasta $4.000 millones, con una compensación del 2 %.

En el caso de las grandes empresas, la línea de crédito es abierta y no contempla compensaciones a los intereses.

Gobernación espera superar los $80.000 millones en créditos

La gerente del IDEA, Catalina Gómez Toro, señaló que el programa busca facilitar el acceso a recursos para empresas agropecuarias y compañías que comercializan productos transformados.

“Queremos que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del agro y aquellas con productos transformados puedan tener ese capital de trabajo para cumplir el sueño de exportar. Hemos aprobado 56 mil millones de pesos y esperamos cerrar este año con más de 80 mil millones de pesos”, afirmó.

Los recursos pueden destinarse a capital de trabajo, compra de maquinaria, modernización tecnológica y mejoramiento de la logística necesaria para exportar.

Uno de los requisitos principales es que los productos financiados sean 100 % de origen antioqueño.

Café, limón Tahití y plátano, entre los productos beneficiados

La Turbina de Crédito Exportadora está dirigida a empresas que comercializan frutas frescas y productos agrícolas como plátano, aguacate, limón Tahití, flores, frutas exóticas, raíces, tubérculos, banano y piña.

También incluye productos secos, como café, cacao y panela; productos forestales; y bienes transformados, entre ellos pulpas y derivados agroindustriales.

Luis Guillermo Olarte Montes, propietario de Greencol G&O y beneficiario de la línea de crédito, destacó que los recursos le han permitido fortalecer su capacidad de exportación y ampliar sus operaciones.

“A través del crédito nos hemos fortalecido mucho en nuestra capacidad de exportación, para poder tener más capital, comprarles a los pequeños productores y ampliar nuestro canal de exportación”, manifestó.

Vicepresidente destaca el programa de Antioquia

Tras conocer el funcionamiento de la iniciativa y la experiencia de uno de sus beneficiarios, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó el potencial de Puerto Antioquia para impulsar las exportaciones y generar ingresos para las empresas de la región.

El funcionario señaló que el programa evidencia “la capacidad que tiene este puerto para que empresarios lleguen lejos y generen ingresos”, y manifestó su interés en que la iniciativa pueda replicarse a nivel nacional.

La Gobernación de Antioquia espera que la línea de crédito continúe facilitando la financiación de empresas exportadoras y contribuya a ampliar la comercialización de productos del departamento en mercados nacionales e internacionales.