Dos nuevas comisarías de familia descongestionarán los procesos acumulados en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín inauguró dos nuevas comisarías de familia, las cuales buscan acercar la oferta institucional a las comunidades y actuar frente a situaciones de violencia en el contexto familiar, conflictos en los barrios y vulneraciones de los derechos humanos en esos territorios.

Con estos dos nuevos espacios se pasa de 22 sedes en 2024 a 26 reportadas en funcionamiento en la actualidad, con una inversión en esta infraestructura que supera los $618 millones.

Ubicación de las nuevas comisarías

Estas dos dependencias del gobierno distrital están ubicadas en la zona norte y occidente de la ciudad.

La comisaría 7B se instaló en el búnker de la Fiscalía General de la Nación y beneficiará aproximadamente a 78.600 habitantes.

La comisaría 13B estará prestando su servicio en el barrio La Floresta, en la carrera 89B con calle 48A, y fortalecerá la atención institucional en la comuna de La América y San Javier.

La prestación de los dos espacios comenzará el próximo lunes, 2 de noviembre.

Trabajo de Alcaldía y Fiscalía

Este es un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, buscando acercar la justicia a los ciudadanos y las comunidades.

Según dijo Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, “esta alianza interinstitucional nos permite ampliar la cobertura, optimizar los recursos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones de violencia en el contexto familiar y vulneraciones de derechos”.

El funcionario destacó la inversión que se requirió para la apertura de estas dos nuevas dependencias, con las que se alcanzan las 26 comisarías de familia para Medellín.

Agregó el secretario de Seguridad que “en la alcaldía de Federico Gutiérrez, este trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación refleja todo nuestro compromiso de sumar capacidades institucionales, para garantizar una atención cada vez más cercana, oportuna y efectiva a las familias de Medellín.

Desde el gobierno distrital insistieron en que lo que busca es que esa justicia sea un servicio prestado por todas las instituciones del Estado de manera coordinada.

Concluyó Manuel Villa Mejía que “ya no va a haber casos como los que ocurrían cuando de una Fiscalía pasaba a la comisaría y se empezaban a mandar los casos de un lado a otro, y en últimas, el perjudicado terminaba siendo el ciudadano. Ahora, en un mismo lugar, el búnker de la Fiscalía, se podrán prestar los dos servicios de manera articulada”.

Descongestión de servicios

Explicaron desde la Alcaldía de Medellín que de los 5.000 procesos establecidos como meta de descongestión en las comisarías, se han resuelto 4.871 casos, es decir, un cumplimiento del 97,42 %, con solo 129 pendientes.

Durante este año en las comisarías de familia se han radicado 10.802 procesos y se ha logrado la finalización de 12.056, algunos de los cuales estaban represados.

Incorporación de nuevos funcionarios

Son 64 nuevos servidores y nueve equipos interdisciplinarios que llegan a prestar el servicio en estas dependencias, sumándose a una comisaría, una herramienta de inteligencia artificial.

Se espera además que habiliten las nuevas comisarías de familia en barrios como Moscú, Villa Hermosa y Guayabal.