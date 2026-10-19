Tabla de máximos goleadores en Europa temporada 2026-2027: hay un colombiano en el top 5

La temporada en Europa avanza con el desarrollo de las ligas y las competiciones internacionales como la Champions, la Europa League y la Conference League. Este primer tramo de la campaña ya ha dejado a grandes futbolistas con una suma importante de goles en todas las competiciones que disputan, avivando la carrera por la Bota de Oro al finalizar la misma (aunque esta solo cuenta las ligas locales).

Le puede interesar: Colombianos brillaron en fútbol local e internacional ¿Quién fue la gran figura del fin de semana?

A continuación, repasamos los máximos goleadores de lo que va de la temporada, contando sus participaciones en todos los torneos en los que compiten, que cuenta con la presencia de un jugador de Selección Colombia.

1. Raphinha (Barcelona)

El brasileño ha sido la gran revelación de este inicio de temporada, pues ha potenciado su capacidad goleadora. En 9 partidos jugados (8 de Liga y 1 de Champions), ha marcado 14 anotaciones y ha repartido 3 asistencias, lo que lo ubica en el primer lugar de la tabla de máximos goleadores.

2. Erling Haaland (Manchester City)

El noruego está teniendo otro comienzo de temporada por todo lo alto con el conjunto inglés. En 10 partidos jugados acumula 12 goles, de los cuales 8 los ha logrado en la Premier League y 4 en la Champions League.

Lea también: Cucho Hernández sufrió una lesión en la pierna izquierda y será baja para el Betis en Champions

3. Kylian Mbappé (Real Madrid)

El francés tiene promedio de 1 en su tercera temporada en el Real Madrid, pues ha convertido 11 goles en 11 partidos disputados, de los cuales 9 los tiene en la Liga de España y 2 en la Champions League.

4. Luis Javier Suárez (Sporting Portugal)

El colombiano, que no tuvo un buen inicio de campaña, se despertó y en los últmos 8 partidos ha marcado 9 goles, que lo ubican en el cuarto lugar de los máximos anotadores en lo que va de la temporada. El otro colombiano con 9 goles es Camilo Durán, que milita en el Celtic de Escocia.

5. Vangelis Pavlidis (Benfica)

El delantero griego de hecho cuenta con 15 goles en la temporada, pero 6 de ellos los marcó en la fase previa de la Europa League. Sin contar esta instancia, tiene las mismas 9 anotaciones de Luis Suárez, con el que compite por la tabla de goleo en Portugal.