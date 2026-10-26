Leandro Paredes, maravillado con gran atajada de Álvaro Montero: “Nos salvó otra vez”
El arquero guajiro fue determinante para que Boca Juniors le ganara el clásico a Independiente 0-1.
Boca Juniors logró un triunfo clave en su visita al Estadio Libertadores de América, ganándole el clásico a Independiente de Avellaneda 0-1. El juego se definió en los últimos minutos, con un anotación agónica y una gran atajada de Álvaro Montero.
Facundo Herrera anotó el único gol del partido a los 88 minutos, definiendo con una palomita tras la ejecución de un tiro de esquina. La pelota terminó en el fondo de la red, a pesar de la reacción del portero uruguayo Santiago Melé.
Independiente pudo haber empatado el encuentro en el tiempo de descuento, ya en la última acción del partido a los 90+4 minutos, con una pelota que recibió Iván Morales al borde del área chica, tuvo tiempo y espacio para voltearse en el área y definir, luciéndose Álvaro Montero para rechazar el disparo.
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Grandes elogios de Paredes a Montero
Al final del partido, Leandro Paredes, capitán y principal referente del plantel de Boca Juniors, reconoció la importancia de Álvaro Montero y destacó que una vez más los “salvó”.
“Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos claves, los momentos importantes y hoy lo volvió a demostrar”, comentó Paredes en diálogo con ESPN.
Boca Juniors es, parcialmente, segundo del Grupo A del fútbol argentino con 27 puntos y ya tiene asegurada su presencia en los playoffs del campeonato.
Los números de Álvaro Montero ante Independiente
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...