Leandro Paredes, maravillado con gran atajada de Álvaro Montero: “Nos salvó otra vez”

Leandro Paredes celebra junto a Álvaro Montero al final del partido ante Independiente / X: @BocaJrsOficial

Boca Juniors logró un triunfo clave en su visita al Estadio Libertadores de América, ganándole el clásico a Independiente de Avellaneda 0-1. El juego se definió en los últimos minutos, con un anotación agónica y una gran atajada de Álvaro Montero.

Facundo Herrera anotó el único gol del partido a los 88 minutos, definiendo con una palomita tras la ejecución de un tiro de esquina. La pelota terminó en el fondo de la red, a pesar de la reacción del portero uruguayo Santiago Melé.

Independiente pudo haber empatado el encuentro en el tiempo de descuento, ya en la última acción del partido a los 90+4 minutos, con una pelota que recibió Iván Morales al borde del área chica, tuvo tiempo y espacio para voltearse en el área y definir, luciéndose Álvaro Montero para rechazar el disparo.

Grandes elogios de Paredes a Montero

Al final del partido, Leandro Paredes, capitán y principal referente del plantel de Boca Juniors, reconoció la importancia de Álvaro Montero y destacó que una vez más los “salvó”.

“Nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para los momentos claves, los momentos importantes y hoy lo volvió a demostrar”, comentó Paredes en diálogo con ESPN.

Boca Juniors es, parcialmente, segundo del Grupo A del fútbol argentino con 27 puntos y ya tiene asegurada su presencia en los playoffs del campeonato.

Los números de Álvaro Montero ante Independiente

Los números de Álvaro Montero ante Independiente / SofaScore. Ampliar Los números de Álvaro Montero ante Independiente / SofaScore. Cerrar

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