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‘Plumas’ de La Picota alistan propuesta al Gobierno para “frenar extorsión” desde cárceles

Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, reveló que varias ‘plumas’ de la cárcel La Picota de Bogotá han alistado una propuesta al Gobierno Nacional para “frenar la extorsión” desde las cárceles.

Las ‘plumas’ son los representantes de convivencia en varios patios del centro penitenciario, actuando en nombre de 4,300 personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas.

Según Sánchez Cristo, este acuerdo se materializó tras una reunión en La Picota a la que acudieron las ‘plumas’ de todos los patios de la Estructura Uno. Dicha estructura sería la responsable de la mayoría de las extorsiones de las extorsiones por teléfono que se ejecutan desde la cárcel.

El director de 6AM W informó que se emitió un documento en conjunto con representantes de derechos humanos y fue posible gracias a la iniciativa de la Fundación Acción Interna con Johana Bahamón.

Por el momento, se desconocen los detalles de la propuesta, la cual estará en manos del presidente Abelardo de a Espriella el lunes 26 de noviembre.