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21 oct 2026 Actualizado 12:25

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Gobernación del Atlántico presenta a De la Espriella megacárcel para 11.500 reclusos

El proyecto busca ser retomado como parte de las iniciativas para ampliar la capacidad carcelaria del país.

Presentación del proyecto de construcción de la megacárcel El Tiestal.

Presentación del proyecto de construcción de la megacárcel El Tiestal.

Presentación del proyecto de construcción de la megacárcel El Tiestal.
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La Gobernación del Atlántico presentó al presidente Abelardo de la Espriella el proyecto de construcción de la megacárcel El Tiestal, ubicada en el municipio de Candelaria, en el sur del departamento, una iniciativa que permanece en pausa desde 2019.

El proyecto contempla albergar cerca de 11.500 reclusos y busca ser retomado como parte de las iniciativas para ampliar la capacidad carcelaria del país.

La información se conoció a través de un video publicado por el propio mandatario en sus redes sociales.

“Trabajando en la estructuración y consolidación del proyecto de construcción de megacárceles en Colombia”, señaló De la Espriella en su publicación, en la que se hizo referencia a la iniciativa.

Por ahora, se espera conocer cuáles serían los pasos para reactivar las obras de El Tiestal y las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el proyecto, que lleva varios años suspendido.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

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