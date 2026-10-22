Megacárcel en Candelaria, Atlántico: habitantes piden consulta previa

Presentación del proyecto de construcción de la megacárcel El Tiestal.

Los habitantes del municipio de Candelaria, en Atlántico piden al Gobierno Nacional una consulta previa luego que se conociera que se retomarán las obras de construcción de la megacarcel El Tiestal.

Marceliano Fonseca, habitantes del municipio y además, asesor jurídico de las comunidades afros del municipio, indicó que esta es la razón por la cual están en desacuerdo con la construcción de la megacarcel.

“En un comienzo estamos en desacuerdo porque no se ha hecho la consulta previa. El Gobierno no puede llegar a un territorio y ejecutar un proyecto sin consultar a las comunidades cuando es un derecho fundamental”, indicó Fonseca.

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Por otra parte, consideró que el Gobierno Nacional debe compensar al municipio de llevar a cabo esta construcción garantizando el acceso a programas sociales.

“Las necesidades es que Candelaria tenga un acueducto propio, el sistema de electrificación, y tener unas vías de acceso en buenas condiciones”, manifestó.

¿Cómo será la megacarcel en Candelaria, Atlántico?

La Gobernación del Atlántico ya entregó planos al presidente Abelardo De la Espriella sobre esta obra. Se trata de la megacarcel El Tiestal y que albergará unos 11.560 reclusos.

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El predio de 80 hectáreas en donde será construido esta megacarcel fue adquirido por la Gobernación del Atlántico en 2019 por cerca de 2.500 millones de pesos.