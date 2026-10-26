“La iniciativa en La Picota es voluntaria para erradicar el delito digital y la extorsión”: vocero

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz). / John Paz

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, detalló la propuesta de los reclusos de La Picota para combatir la extorsión y el delito digital.

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