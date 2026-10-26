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26 oct 2026 Actualizado 15:06

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“La iniciativa en La Picota es voluntaria para erradicar el delito digital y la extorsión”: vocero

Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, habla sobre la propuesta de reclusos de La Picota: entregar celulares, fabricar mobiliario y reparar vías sin pedir beneficios a cambio

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz).

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz). / John Paz

Cárcel La Picota de Bogotá. (Colprensa - John Paz).
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, detalló la propuesta de los reclusos de La Picota para combatir la extorsión y el delito digital.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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