“La iniciativa en La Picota es voluntaria para erradicar el delito digital y la extorsión”: vocero
Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, habla sobre la propuesta de reclusos de La Picota: entregar celulares, fabricar mobiliario y reparar vías sin pedir beneficios a cambio
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Camilo Higuera, director de Comunicaciones e Inclusión Social de la Fundación Acción Interna, detalló la propuesta de los reclusos de La Picota para combatir la extorsión y el delito digital.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...