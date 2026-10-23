Precio del café HOY 23 de octubre: se cierra la semana con otro valor a la baja tras último reporte

los granos de café crudo en la temporada de crecimiento y las gotas de agua por la mañana. Foto Getty Images

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 23 de octubre, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finalizada la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia HOY 23 de octubre 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este viernes 23 de octubre, el precio del café en Colombia se cotiza en $2,148,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 23 de octubre se encuentra en $12.000 COP por kilogramo.

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Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café estuvo hoy a la baja; comparado con el último reporte del jueves 22 de octubre, la cotización cerró en $2,200,000 COP por carga, por lo que el valor con este nuevo cierre bajó unos $52,000 COP.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy 23 de octubre

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 23 de octubre, en referencia FR 94:

Armenia : Carga $2,148,500 | Kilo $17,188 | Arroba: $214,850

: Carga $2,148,500 | Kilo $17,188 | Arroba: $214,850 Bogotá : Carga $2,147,250 | Kilo $17,178 | Arroba: $214,725

: Carga $2,147,250 | Kilo $17,178 | Arroba: $214,725 Bucaramanga : Carga $2,146,875 | Kilo $17,175 | Arroba: $214,688

: Carga $2,146,875 | Kilo $17,175 | Arroba: $214,688 Buga : Carga $2,149,250 | Kilo $17,194 | Arroba: $214,925

: Carga $2,149,250 | Kilo $17,194 | Arroba: $214,925 Chinchiná : Carga $2,148,375 | Kilo $17,187 | Arroba: $214,838

: Carga $2,148,375 | Kilo $17,187 | Arroba: $214,838 Cúcuta : Carga $2,146,375 | Kilo $17,171 | Arroba: $214,638

: Carga $2,146,375 | Kilo $17,171 | Arroba: $214,638 Ibagué : Carga $2,147,625 | Kilo $17,181 | Arroba: $214,763

: Carga $2,147,625 | Kilo $17,181 | Arroba: $214,763 Manizales : Carga $2,148,375 | Kilo $17,187 | Arroba: $214,838

: Carga $2,148,375 | Kilo $17,187 | Arroba: $214,838 Medellín : Carga $2,147,625 | Kilo $17,181 | Arroba: $214,763

: Carga $2,147,625 | Kilo $17,181 | Arroba: $214,763 Neiva : Carga $2,146,750 | Kilo $17,174 | Arroba: $214,675

: Carga $2,146,750 | Kilo $17,174 | Arroba: $214,675 Pamplona : Carga $2,146,500 | Kilo $17,172 | Arroba: $214,650

: Carga $2,146,500 | Kilo $17,172 | Arroba: $214,650 Pasto : Carga $2,146,500 | Kilo $17,172 | Arroba: $214,650

: Carga $2,146,500 | Kilo $17,172 | Arroba: $214,650 Pereira : Carga $2,148,375 | Kilo $17,187 | Arroba: $214,838

: Carga $2,148,375 | Kilo $17,187 | Arroba: $214,838 Popayán : Carga $2,148,625 | Kilo $17,189 | Arroba: $214,863

: Carga $2,148,625 | Kilo $17,189 | Arroba: $214,863 Santa Marta : Carga $2,150,125 | Kilo $17,201 | Arroba: $215,013

: Carga $2,150,125 | Kilo $17,201 | Arroba: $215,013 Valledupar: Carga $2,147,750 | Kilo $17,182 | Arroba: $214,775

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