MinSalud reglamenta créditos para las EPS: ADRES pagará directamente a hospitales y proveedores

ACTUALIDAD

El Ministerio de Salud reglamentó una línea de crédito directo para las EPS con el objetivo de financiar deudas relacionadas con medicamentos y procedimientos en el reporte de atenciones pendientes de septiembre de 2026.

¿Cómo funcionará la línea de crédito?

Los recursos no serán entregados directamente a las EPS. La ADRES girará el dinero a los hospitales, prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías, siempre que las obligaciones cumplan los requisitos establecidos.

“La financiación se limitará a medicamentos que hayan sido entregados y procedimientos que efectivamente se hayan realizado, facturado, validado y conciliado”, se lee en la resolución.

Vale la pena resaltar que el mecanismo no está diseñado para financiar servicios futuros ni para cubrir cualquier deuda de las EPS.

Se trata de un crédito reembolsable, no de un subsidio ni de una condonación de obligaciones.

Plazos e intereses

La resolución establece una tasa de interés equivalente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sin puntos porcentuales adicionales. Si la variación del IPC es negativa, se aplicará una tasa del 0 %.

Las EPS podrán escoger un periodo de gracia de hasta 12 meses, contado desde el desembolso. Después tendrán hasta otros 12 meses para amortizar la deuda mediante cuotas mensuales.

Los intereses se causarán desde el desembolso, incluido el periodo de gracia, y deberán pagarse durante la etapa de amortización.

¿Qué EPS podrán acceder?

La línea está dirigida a las EPS que reportaron medicamentos o procedimientos pendientes dentro del periodo definido por el Ministerio de Salud.

No podrán acceder las entidades que, al momento de solicitar el crédito, se encuentren en intervención forzosa administrativa para liquidar o estén en proceso de retiro voluntario del sistema.

Además, las EPS deberán presentar garantías para respaldar el pago, autorizar los giros directos a sus acreedores y suscribir compromisos de desempeño. La ADRES podrá recuperar los recursos mediante los mecanismos previstos en la resolución.

Fechas límite para solicitar los recursos

Las EPS tendrán hasta el 28 de febrero de 2027 para presentar la solicitud de asignación del cupo de crédito. Las solicitudes de desembolso podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2027, o antes si se agotan los recursos disponibles.

La resolución no fija un monto total para la línea ni un cupo individual definitivo para cada EPS. Esos valores serán determinados por el Ministerio de Salud con base en las proyecciones del aseguramiento en salud para el cierre de 2026.

Una mesa para hacer seguimiento a las atenciones pendientes

La norma crea una Mesa de Seguimiento integrada por el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES. Esta instancia tendrá a su cargo el monitoreo de los medicamentos y procedimientos reportados, así como de los compromisos asumidos por las EPS que accedan al crédito.

La mesa tendrá funciones de seguimiento y coordinación, pero no podrá adoptar decisiones administrativas.