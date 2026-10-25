Defensora pedirá priorizar investigación contra Petro por presuntos pagos sexuales con contratos

La defensora del Pueblo, Iris Marín, anunció que solicitará la priorización inmediata de las investigaciones por los señalamientos hechos por Deicy Jiménez contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusó de presuntamente utilizar contratos estatales para pagar encuentros sexuales con mujeres jóvenes.

En entrevista con la revista SEMANA, la mujer también aseguró que habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres y afirmó que, cuando Petro era senador, le pidió comprar y transportar droga. Estas afirmaciones no han sido establecidas judicialmente. ￼

“La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, manifestó la defensora del Pueblo, quien anunció que solicitará formalmente que se dé prioridad a las actuaciones ante los organismos competentes.

“Respetuosamente, solicitaremos la priorización inmediata para la investigación de estos hechos, tanto en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia como en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y en la Procuraduría General de la Nación”, señaló.

La funcionaria insistió en que las autoridades deben garantizar el esclarecimiento de los hechos y determinar si hay responsabilidades penales o disciplinarias.

“Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, afirmó.

Finalmente, la defensora del Pueblo sostuvo que las investigaciones deben adelantarse sin presiones y con garantías para las personas que puedan resultar afectadas por los hechos denunciados.

“Las autoridades deben operar con autonomía e independencia y proteger a las víctimas, sin importar la dignidad de quien pueda llegar a resultar responsable”, concluyó.

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