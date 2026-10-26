“No tenemos nada de qué retractarnos”: gobernador de Antioquia sobre gerente del Hospital de Caldas

Caldas, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que no se retractará de los señalamientos que hizo contra el gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Juan Carlos Sánchez Fernández, quien anunció que prepara una acción legal contra el mandatario departamental por sus declaraciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del centro asistencial.

“Nosotros no tenemos cosa alguna de qué retractarnos. Siempre hemos manifestado que este es el único de los siete gerentes que yo designé que no tiene nuestra confianza”, afirmó Rendón, al ratificar su posición frente a la administración del hospital.

El gobernador sostuvo que el funcionario habría sido identificado en actuaciones irregulares, razón por la cual insistió en que no destinará recursos al centro médico bajo la administración de Sánchez Fernández.

“Mientras él sea el gerente de ese hospital, yo no le voy a dar un solo peso a él como administrador, porque no voy a correr el riesgo de que se pierdan esos recursos”, manifestó el mandatario.

Crisis financiera del hospital de Caldas

Las declaraciones de Rendón se producen después de que Juan Carlos Sánchez Fernández rechazara públicamente las acusaciones y anunciara que prepara una acción legal con la que busca que el gobernador se retracte de sus afirmaciones.

Sánchez Fernández calificó estas afirmaciones como falsas y defendió su gestión al frente del Hospital San Vicente de Paúl. Además, aseguró que desde 2024 el centro asistencial no ha recibido recursos de la Gobernación de Antioquia y consideró que los pronunciamientos del gobernador tienen un trasfondo político que busca desprestigiar su administración.

Pese al anuncio de acciones legales, el gobernador de Antioquia reiteró que mantiene sus cuestionamientos sobre la gestión de Sánchez Fernández y que su decisión de no entregar recursos bajo su administración busca evitar posibles pérdidas de dineros públicos.