Concejo de Caldas pide renuncia del gerente del hospital por crisis financiera

Caldas, Antioquia

La Comisión Accidental de Salud del Concejo de Caldas solicitó la renuncia inmediata de Juan Carlos Sánchez Fernández, gerente del Hospital San Vicente de Paúl, ante la presunta crisis financiera y administrativa que atraviesa el centro asistencial.

La solicitud fue realizada mediante un comunicado público luego de las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, durante su visita al municipio de Caldas el pasado 19 de octubre, en las que se refirió a la situación del hospital, señalando al gerente de aparente corrupción.

Los concejales manifestaron su preocupación por las dificultades que estaría enfrentando la institución de salud, indicando que la controversia hace necesaria su salida del cargo.

“Solicitamos públicamente, en nombre de los caldeños, su renuncia inmediata a la gerencia del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas”, señala el comunicado de la Comisión Accidental de Salud.

Según los integrantes de la comisión, la salida de Sánchez Fernández permitiría avanzar en la recuperación institucional del hospital, restablecer la confianza y garantizar una atención médica oportuna y de calidad para los habitantes de Caldas y otros municipios del suroeste antioqueño.

Solicitan investigación de los organismos de control

En el pronunciamiento, los concejales también solicitaron que el gerente se aparte de sus funciones mientras avanzan y concluyen las investigaciones que actualmente se encuentran en curso.

La comisión considera que esta decisión contribuiría a garantizar la transparencia de las actuaciones relacionadas con la situación del hospital y facilitaría las medidas necesarias para superar las dificultades administrativas y financieras.

“Reiteramos nuestro llamado al señor Juan Carlos Sánchez Fernández para que, en un acto de grandeza, gallardía y responsabilidad con el interés general, dé un paso al costado”, expresaron los concejales.

Asimismo, insistieron en que la recuperación del centro asistencial debe estar por encima de cualquier interés particular, teniendo como prioridad el bienestar de los pacientes y el derecho fundamental a la salud.

Los integrantes de la comisión reiteraron su compromiso con los pacientes, los trabajadores de la salud y la comunidad, e hicieron un llamado para que se adopten medidas que permitan fortalecer la sostenibilidad y el funcionamiento del Hospital San Vicente de Paúl.