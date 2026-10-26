Judicializan a alias ‘Bloqueo’ por el homicidio de reconocida líder social en el Chocó

Judicializan a alias ‘Bloqueo’ por el homicidio de la líder social Luz Berilia Chala en el Chocó

Quibdó, Chocó

La investigación por el homicidio de la líder social Luz Berilia Chala Córdoba, ocurrido el 27 de agosto de 2024 en Quibdó (Chocó), permitió identificar a Yeison David Moreno Córdoba, alias Bloqueo o Rudo, como uno de los presuntos responsables del ataque criminal.

Según las pruebas de la Fiscalía, cabecillas de la subestructura Carretera del ‘Clan del Golfo’ ordenaron el crimen debido a la labor comunitaria de la víctima y a su férrea oposición al actuar ilícito de esta organización armada en la zona.

Detalles del ataque y estrategia de engaño

Alias Bloqueo o Rudo habría trasladado en motocicleta al sicario hasta el puesto de comida donde laboraba la mujer. Tras el ataque a disparos, el procesado facilitó la huida del agresor para evadir a las autoridades.

Las labores de policía judicial evidenciaron además que el ‘Clan del Golfo’ pretendía desviar la investigación haciendo que el homicidio fuera atribuido a la banda ‘Los Mexicanos’, en medio de las disputas por rentas ilícitas.

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Judicialización y medida de aseguramiento

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación judicializó a Moreno Córdoba por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, ambos en modalidad agravada, cargos que el procesado aceptó mediante preacuerdo.

Una juez de control de garantías le dictó nueva medida de aseguramiento, considerando que el acusado ya se encuentra privado de la libertad por otro proceso judicial por concierto para delinquir.