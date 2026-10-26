Medellín invita a descubrir la historia y el patrimonio del Hospital San Vicente Fundación

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín invita a la ciudadanía a participar en un nuevo recorrido gratuito de Coolturízate. Una iniciativa que busca promover el reconocimiento y la apropiación del patrimonio histórico, arquitectónico y ambiental del Centro de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo este jueves 29 de octubre, entre las 2:00 p. m. y las 4:00 p. m., con punto de encuentro en la entrada principal del Hospital San Vicente Fundación. Durante la visita, los participantes podrán conocer la historia de esta institución, fundada en 1913, y recorrer algunos de sus espacios más representativos,.

Algunos lugares son la sala museo, la capilla, la fuente de bronce y el busto de Alejandro Echavarría, industrial antioqueño que impulsó su creación. El recorrido también permitirá apreciar la riqueza ambiental del complejo hospitalario, declarado Bien de Interés Cultural de la Nación en 1996.

En sus siete hectáreas se encuentran 17 edificaciones, cerca de 560 árboles y más de 30 especies de aves. Esta flora y fauna hacen de este lugar un espacio donde conviven la memoria, la arquitectura y la naturaleza. La estrategia Coolturízate es liderada por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos del Distrito, la cual ha desarrollado seis recorridos que han beneficiado a más de 1.300 personas.

Con esta nueva jornada, la Administración Distrital busca que más habitantes y visitantes conozcan los lugares emblemáticos de Medellín, reconozcan su valor histórico y fortalezcan el sentido de pertenencia por el patrimonio de la ciudad. La invitación está abierta a quienes deseen descubrir las historias y los espacios que hacen del Centro de Medellín un territorio lleno de memoria y tradición.