Gerente del hospital de Caldas demandará al gobernador por los señalamientos de presunta corrupción

Caldas- Antioquia

El gerente del Hospital de Caldas San Vicente de Paul, Juan Carlos Sánchez Fernández, respondió a los señalamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre las presuntas irregularidades del funcionario con los dineros del centro médico. Manifestó que está preparando una acción legal contra el mandatario porque dice que las acusaciones son falsas.

El gerente Sánchez Fernández defendió su labor en el hospital asegurando que desde el 2024 no ha recibido dinero de la gobernación y que más bien las declaraciones del gobernador tienen un tinte politiquero que busca desprestigiar su gestión.

“Pues con base en eso ya estamos nosotros elevando la respectiva demanda ante la fiscalía delegada de la corte, porque son unas declaraciones desafortunadas y son también unas declaraciones que no son ciertas. Aquí no ha llegado un solo peso, y en las diferentes auditorías que hemos tenido los entes de control no se ha evidenciado en ningún momento, ni hay un reporte de un desvío o de un uso inadecuado de los recursos públicos”.

Agrega el gerente que con la acción legal busca que el gobernante se retracte de las declaraciones: “No se le puede entregar un solo peso, porque plata que se le entregue, plata que desaparece”, porque asegura que eso es falso. Además, le solicitó que Rendón debió tener la versión de él directamente, y recalcó que trató de buscarlo para sostener un diálogo con él, porque fue quien lo nombró, pero que no fue posible.