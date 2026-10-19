Al hospital de Caldas “no se le puede entregar plata, porque es plata que desaparece”: gobernador

Caldas- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a los recursos que se le deben transferir al hospital del municipio de Caldas San Vicente de Paul; fue bastante crítico con el actual gerente, que está siendo investigado por la Procuraduría por presuntos hechos de corrupción.

El mandatario manifestó que, mientras que el gerente Juan Carlos Sánchez Fernández, esté al frente de la institución de salud, no le girará dinero, porque asegura que corre el riesgo de que dichos recursos se puedan perder.

“Pero mientras esta persona, sobre quien tengo serias dudas de su comportamiento ético, esté al frente de ese hospital, no se le puede entregar un solo peso, porque plata que se le entregue, plata que desaparece. Así que esperamos que con el concurso del Ministerio de Salud de la Superintendencia podamos quitarnos la pesadilla que supone para la salud de Caldas y estos municipios vecinos la administración de este señor”.

Reconoció que él fue quien nombró al gerente y calificó esa situación como “un fracaso” ya que el señalado gerente se presentaba con una actitud de buenos propósitos, pero que terminó, supuestamente, actuando de manera contraria.