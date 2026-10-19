Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 oct 2026 Actualizado 23:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Al hospital de Caldas “no se le puede entregar plata, porque es plata que desaparece”: gobernador

El gobernador Anes Julián Rendón fue bastante crítico con el gerente del hospital quién está siendo investigado por la Procuraduría, por presuntas irregularidades en su administración.

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales
Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Caldas- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a los recursos que se le deben transferir al hospital del municipio de Caldas San Vicente de Paul; fue bastante crítico con el actual gerente, que está siendo investigado por la Procuraduría por presuntos hechos de corrupción.

El mandatario manifestó que, mientras que el gerente Juan Carlos Sánchez Fernández, esté al frente de la institución de salud, no le girará dinero, porque asegura que corre el riesgo de que dichos recursos se puedan perder.

“Pero mientras esta persona, sobre quien tengo serias dudas de su comportamiento ético, esté al frente de ese hospital, no se le puede entregar un solo peso, porque plata que se le entregue, plata que desaparece. Así que esperamos que con el concurso del Ministerio de Salud de la Superintendencia podamos quitarnos la pesadilla que supone para la salud de Caldas y estos municipios vecinos la administración de este señor”.

Reconoció que él fue quien nombró al gerente y calificó esa situación como “un fracaso” ya que el señalado gerente se presentaba con una actitud de buenos propósitos, pero que terminó, supuestamente, actuando de manera contraria.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado