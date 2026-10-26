Cambios en servicios de Urgencias en Bogotá a partir del 1 de noviembre

Buscando descongestionar los servicios de urgencias en Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud definió que los pacientes que sean atendidos en los servicios de Urgencias de la ciudad y sean clasificados con triage IV y V, a partir del 1 de noviembre de 2026, serán derivados a la Línea 137 para la gestión de una cita médica prioritaria.

Esto significa que 83 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, con servicio de Urgencias y las EPS que reciban población adscrita en Bogotá y decidan que el requerimiento del paciente no es una urgencia vital, no continuará en la ruta ordinaria de urgencias, sino que deberá ser orientado hacia consulta prioritaria presencial, telemedicina, atención domiciliaria u otros servicios de baja complejidad a través de la Línea 137, en articulación con su EPS.

“La atención inicial de triaje está completamente asegurada para todos los ciudadanos y que este direccionamiento se realiza siempre bajo estrictos criterios de seguridad del paciente y continuidad de la atención”, destacó Gloria García, directora de Urgencias y Emergencias en Salud.

Además, habrá varias excepciones especialmente para gestantes, menores de 5 años, personas que han tenido accidentes laborales y de tránsito, personas mayores de 65 años.

“Ante la duda, la ciudadanía puede llamar a la Línea 137, la cual funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, evitando desplazamientos innecesarios a los servicios de Urgencias”

Esta nueva medida se da en el marco de la implementación del Modelo de Atención en Salud de Bogotá MAS Bienestar y en cumplimiento de la Resolución 1593 de 2026.