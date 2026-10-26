Más de 33 mil visitantes y mil vehículos vendidos dejó la feria Autoshow Expocar 2026

Medellín

La feria Autoshow Expocar 2026, que se cumplió este fin de semana en Medellín, entregó un positivo balance por parte de sus organizadores, Prisma y Fenalco Antioquia.

Durante los tres días de la feria, los concesionarios y empresarios lograron una venta de mil vehículos y la asistencia de más de 33.600 visitantes que disfrutaron de las diferentes actividades.

Un total de 120 expositores en la ocupación total de Plaza Mayor Medellín permitió el desarrollo de 51 actividades y experiencias relacionadas con la industria automotriz.

Evento de la industria automotriz

Este evento permitió conectar marcas, concesionarios y compradores en torno a la oferta de vehículos y una programación de diversas actividades de entretenimiento.

Fenalco celebró los resultados

María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, explicó: “Fueron tres días de inmersión total, con más de 50 marcas y diferentes experiencias en todo el recinto de Plaza Mayor. Gracias a las marcas y concesionarios que creyeron en nosotros, y a los miles de visitantes que nos acompañaron durante estos tres días. Nos sentimos muy orgullosos de impulsar un sector que crece, genera empleos directos e indirectos y posiciona a Medellín como un gran centro empresarial y de negocios”.

Actividades desarrolladas

Durante el fin de semana, en esta feria los visitantes se acercaron a las marcas, conocieron detalles de los 200 vehículos exhibidos e hicieron negocios.

Además, los interesados pudieron hacer sus pruebas de manejo.

Entre las más de 50 actividades, en el Autoshow Expocar 2026 hubo destapes o muestras de vehículos de alta gama, los concursos de las explosiones de los escapes de motores más potentes, las mejores características de modificaciones y destacadas personalizaciones de vehículos.

También hubo concursos de los vehículos más bajos, de quema de llantas y el de más personas en un carro.

Además del arte en vivo de Laura Lozano sobre el Carro Proyecto, junto con Built Toyz, hubo un conversatorio sobre la inteligencia artificial que no reemplaza al técnico.

Guillermo Pajón Carmona, gerente de Prisma Gestión Empresarial, agregó que esta feria “cierra con un balance exitoso, tanto por las cifras alcanzadas como por el impacto que genera para la industria automotriz. La venta de más de 1.000 vehículos y la participación de miles de visitantes demuestran la fuerza de este sector y el valor de crear espacios que conecten a las marcas con el público”.

Desde la organización del evento agradecieron a las marcas, concesionarios, expositores y visitantes que hicieron parte de esta edición.

Evento también para 2027

Desde Fenalco anunciaron que se espera que este evento se desarrolle también el próximo año con su exhibición comercial, experiencias de velocidad, relacionamiento, circuito de medios y test drive.

Cifras de la ANDI

Las cifras de la ANDI y Fenalco Antioquia muestran que en septiembre de 2026 Antioquia registró 6.531 vehículos nuevos matriculados, lo que representa un crecimiento del 39,7 % frente a las 4.674 unidades del mismo mes de 2025.

Este año Antioquia alcanza 47.924 vehículos matriculados, evidenciando un aumento del 50,3 % frente a las 31.889 unidades registradas durante el mismo periodo del año anterior.

Para la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, en septiembre se matricularon 6.192 vehículos nuevos, un incremento del 40,1 % frente a las 4.421 unidades del mismo mes de 2025.