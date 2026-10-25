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25 oct 2026 Actualizado 14:19

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El Carmen de Viboral establece toque de queda para menores de 18 años

La medida rige todos los días entre las 10:30 p. m. y las 5:00 a. m., hasta el 27 de noviembre de 2026.

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Medellín, Antioquia

La Alcaldía de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, estableció un toque de queda para menores de 18 años, con el propósito de proteger la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes del municipio.

La medida aplica todos los días entre las 10:30 de la noche y las 5:00 de la mañana y estará vigente hasta el 27 de noviembre de 2026, según la información divulgada por la Administración Municipal.

¿En qué casos pueden movilizarse los menores durante el toque de queda?

La disposición contempla excepciones para los menores de edad que se encuentren en alguna de estas situaciones:

  • Estar acompañados por sus padres o adultos responsables.
  • Ser estudiantes de jornada nocturna y portar el carné que los acredite.
  • Atender una urgencia médica.

La Administración Municipal indicó que el incumplimiento de la medida podrá dar lugar a la intervención de la Policía y a la aplicación de medidas de protección.

Toque de queda en El Carmen de Viboral estará vigente hasta noviembre

La restricción busca reforzar las medidas de protección para la población menor de edad durante las horas de la noche y la madrugada.

La Alcaldía invitó a las familias y a los cuidadores a conocer y cumplir los horarios establecidos, así como las excepciones contempladas en la disposición.

El toque de queda se mantendrá hasta el 27 de noviembre de 2026. Para conocer el alcance jurídico de la medida y los procedimientos aplicables, es importante consultar el decreto o acto administrativo oficial que la reglamenta.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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