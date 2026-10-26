Lunes 26 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El quindiano Alejandro Álvarez y su gol con el Deportes Quindío ante Tigres en el estadio Centenario de Armenia. Foto: Cortesía Jerson Marín Producciones

Armenia

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Condenan a 28 años de prisión a hermanos que secuestraron a la quindiana Diana Ospina tras abordar taxi en Bogotá. La víctima permaneció retenida cerca de 40 horas y fue obligada a realizar transferencias bancarias por aproximadamente 40 millones de pesos.

Una condena de 28 años y 6 meses de prisión recibieron los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo por el secuestro extorsivo y hurto calificado de una mujer que tomó un taxi para regresar a su residencia, en Bogotá.

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La decisión fue adoptada por un juez penal especializado, luego de valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Según estableció la investigación, los hombres sometieron a la mujer mediante agresiones físicas y verbales y se apoderaron de sus pertenencias. Posteriormente, la trasladaron a un inmueble, donde permaneció retenida durante cerca de 40 horas.

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Durante el secuestro, le exigieron las claves de sus cuentas bancarias y la obligaron a realizar transferencias virtuales por aproximadamente 40 millones de pesos. La mujer finalmente fue liberada el 23 de febrero de 2026, en inmediaciones de la vía a Choachí, Cundinamarca

Más información Viernes 23 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Durante la audiencia de imputación realizada en marzo de este año, Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo aceptaron de manera libre y voluntaria los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Además de la pena de 28 años y 6 meses de prisión, la sentencia les impuso una multa equivalente a 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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La Corte Suprema de Justicia reanudará audiencia preparatoria de juicio contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado investigada por presunto caso de corrupción

Para este miércoles 28 de octubre fue programada la audiencia preparatoria de juicio ante la Corte Suprema contra la exmandataria del Quindío, esto luego de que el mismo tribunal haya respondido a una solicitud que realizaron desde la red de veedurías de Colombia que pidió que este caso fuera priorizado por el alto tribunal y la respuesta efectiva de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia

Cabe recordar que La Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó e imputó a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, en calidad de autora, de los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por apropiación por presuntas irregularidades en cuatro contratos de 2015, celebrados por el Departamento del Quindío durante su administración, por un valor total $20.774 millones de pesos

La exmandataria no aceptó los cargos imputados y ha manifestado que está tranquila frente a este proceso judicial en su contra.

La audiencia preparatoria de juicio contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado fue programada para este miércoles 28 de octubre a las dos de la tarde.

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Tres personas heridas dejó accidente de tránsito en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío en el descenso de la vía la línea, un tracto camión chocó contra el puente y se prendió en llamas.

El aparatoso siniestro vial se registró en la noche del sábado 24 de octubre en el puente Helicoidal en el municipio de Calarcá en el Quindío en el descenso final de la vía la línea.

Al lugar acudieron los organismos de socorro, como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, la Policía, personal de la concesión, del Invías, la alcaldía de Calarcá y de ambulancias que llegaron al lugar de la emergencia para atender la conflagración, rescatar y atender a las personas que se vieron involucradas en el hecho.

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El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos entregó el reporte “tuvimos aquí un accidente de un tracto camión. También se vio afectado una persona que iba en una motocicleta. En total, se han identificado tres heridos que ya están siendo atendidos en el Hospital La Misericordia”

Y sobre los heridos el mandatario añadió “Uno de los heridos, el conductor, quien afortunadamente se salvó, aunque tuvo quemaduras sobre el 35% de su cuerpo según reporte del hospital, la persona de la moto que se vio afectada tuvo amputación de uno de sus pies, que también digamos que ya se le dio la atención allí en el hospital. Y una tercera persona con una luxación de rodilla.

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No es la primera vez que se presenta este tipo de accidentes en este punto de esta carretera, el puente Helicoidal se ha marcado por la cantidad de siniestros viales desde que fue inaugurado en el 2018, que ha cobrado la vida de muchas personas entre conductores, pasajeros y caminantes.

El caso más grave en mayo del 2025 donde murieron 10 estudiantes de una universidad del Quindío cuando el bus en el que los transportaba sufrió fallas mecánicas golpeo contra la baranda y los jóvenes salieron expulsados cayendo al abismo.

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El fin de semana hubo operativos de seguridad ampliados en la ciudad de Armenia y en el municipio de Montenegro en el Quindío.

En el marco del programa ‘Quindío Seguro’, las autoridades realizaron un contundente operativo de seguridad y tránsito mediante un comando situacional en Montenegro, que dejó como resultado el cierre de un establecimiento por presencia de un menor de edad, la inmovilización de siete motocicletas y la imposición de 50 comparendos de tránsito.

Durante la jornada también incautaron armas blancas y estupefacientes, efectuaron revisiones preventivas de documentación de establecimientos públicos de venta de licor y se adelantaron inspecciones en barrios periféricos del municipio, con el propósito de fortalecer la convivencia, prevenir conductas delictivas y garantizar el cumplimiento de la Ley.

Desde la Alcaldía de Armenia, en articulación con las autoridades, realizaron operativos de seguridad, inspección a establecimientos públicos y control vial para fortalecer la convivencia ciudadana, como resultado 3 establecimientos sellados por falta de documentación y más de 60 motocicletas y varios vehículos inmovilizados por diferentes infracciones.

A través de la Secretaría de Gobierno, la Administración Municipal lidera operativos de control en articulación con la Policía, el Ejército y SETTA, con puestos de control y acciones de vigilancia.

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60 Trabajadores del segundo hospital más importante del Quindío, la Misericordia de Calarcá denuncian demoras y retrasos en el pago de sus salarios, obligaciones e incluso seguridad social.

Cabe recordar que desde el 18 de septiembre la administración del hospital La Misericordia de Calarcá paso de la Superintendencia Nacional de Salud que intervino el centro asistencial por más de cinco años y ahora está nuevamente administrado por la gobernación del Quindío.

Sin embargo, conocimos que el anterior agente interventor del hospital dejó contratado con una empresa temporal de Medellín el contrato de trabajo para el personal asistencial del centro médico que no ha cancelado los salarios de agosto y septiembre y por eso la denuncia de los trabajadores.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con uno de los afectados que por motivo de seguridad laboral solicitó no dar su nombre y relató “queremos dar a informar una situación que estamos viendo actualmente en el Hospital La Misericordia de Calarcá. Hablo en nombre de los funcionarios que estamos vinculados a la empresa Sintrasic, los cuales abarcamos personal de enfermería profesional y auxiliar, personal de farmacia, personal de consulta externa, de laboratorio, conductores de ambulancias y otro personal asociado a la cooperativa.

Y agrega “estamos atravesando una serie de dificultades relacionadas con los cambios administrativos del hospital y por ende la vinculación a través de Sintrasic, la cual llegó con el cambio interventor en el mes de agosto junto a la llegada del Dr. Tomás y demás.

Hay que entender que en agosto de 2026 pues con este cambio intervención llegó la cooperativa y desde este primer mes empezaron las dificultades, ya que desde el inicio tuvimos múltiples dudas, las cuales fueron resueltas vagamente por la cooperativa.

Dudas en liquidación de recargos nocturnos, festivos. Trabajador: A esto se le sumaron las dudas sobre la forma en que se están liquidando los recargos nocturnos, dominicales, festivos y demás, ya que pues en ningún momento se nos brindó la colilla de pago o el comprobante de pago donde se desglosen los distintos cortes y recargos de los mismos. Se hizo la solicitud múltiples ocasiones a la persona que hacía de puente a la cooperativa o la misma cooperativa y nunca obtuvimos una respuesta como tal.

Sin afiliación al sistema de salud. Trabajador: Posterior a esto durante septiembre surgió otra preocupación y es que había algunos compañeros los cuales no se encontraban afiliados al sistema de salud a pesar de que se les hace el descuento correspondiente en el momento de del pago de su sueldo y demás. Eso generó otra incertidumbre entre el personal, ya que pues se necesita tener claridad sobre la afiliación y cumplimiento de sus aportes.

A finales de septiembre Sintrasic se retiró del hospital y a partir de octubre llegó la gobernación en el marco de los nuevos cambios administrativos. Entonces, en medio de esto pues ya la negociación entre el hospital y Sintrasic se ha visto afectada de cierta manera y por ende nos hemos visto afectados nosotros como empleados.

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El problema realmente es que en medio de esas diferencias Sintrasic se desligó de la situación y los trabajadores quedamos en una solución efectiva frente a los pagos pendientes. Entre las partes en desacuerdo sobre sus asuntos contractuales, nosotros seguimos esperando el dinero correspondiente a los servicios que ya prestados.

Por ende, queremos dejar claro que los trabajadores no somos responsables de resolver las diferencias administrativas o contractuales entre las entidades. Nosotros ya hemos cumplido con nuestros turnos, hemos atendido a los pacientes, hemos asumido las responsabilidades que exigen nuestras profesiones y por lo tanto pues no consideramos justo que terminemos soportando las consecuencias de situaciones que no dependen de nosotros.

La Cooperativa anuncia fechas de pagos que no cumple. Trabajador: La situación se agravó nuevamente en el mes de octubre cuando anunciaron fechas de pago que no se cumplieron. El 16 de octubre Sintrasic nos envió un comunicado dirigido a nosotros los asociados en el que informó que las compensaciones correspondientes a septiembre se pagarían el día 19 de octubre. Sin embargo, llegó ese día y el pago no se realizó.

Posteriormente el día 20 durante una reunión con la subgerencia del hospital y el representante de la cooperativa se manifestó que verbalmente que el pago se efectuaría ese mismo día o al día siguiente. A pesar de ello nuevamente se nos informó que no podía ser posible realizarlo, que se realizaría el día de hoy y ese es el momento en el que no tuvimos ninguna respuesta ni ningún informe ni nada, pero tampoco se realizó el pago.

Esto genera un desgaste enorme en los trabajadores, anuncian una fecha, esperamos el pago, llega el día y no recibimos el dinero. Se especula de otra posibilidad y nuevamente incumplen. Mientras tanto, nosotros seguimos sin una respuesta que resuelva el problema de fondo.

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Tenemos responsabilidades que cumplir. Trabajador de la salud: Hay que tener en cuenta que tras de estos pagos hay personas con obligaciones económicas, arriendos, créditos, servicios públicos que necesitan alimentación, transporte para sus familias y demás y que todo esto depende de sus ingresos.

Esas responsabilidades no pueden quedar suspendidas indefinidamente mientras se resuelven diferencias entre las entidades. Nosotros ya cumplimos con nuestro trabajo y nuestras responsabilidades asistenciales.

Por eso consideramos que el pago de nuestras compensaciones no puede seguir aplazándose ni quedar condicionado indefinidamente la solución de acuerdos contractuales entre terceros. En resumen, por esta razón queremos hacer un llamado urgente a la gerencia del hospital, a Sintrasic y a las autoridades competentes para que se aclare lo sucedido, finalizo el trabajador.

Exigen el pago inmediato. Trabajador: Pero queremos ser muy claros en algo, nuestra exigencia no es que nos den otra fecha de pago, nuestra exigencia es el pago inmediato de las compensaciones pendientes, abarcando tanto sueldo como liquidación. Ya se han anunciado varias fechas que se han incumplido, no necesitamos más promesas ni más aplazamientos, necesitamos es que se efectúe el desembolso del dinero

Al consultar a las autoridades de salud de la gobernación del Quindío que ahora administra el hospital La Misericordia indican que la gerencia del centro asistencial ha realizado mesas con la empresa de Medellín y los trabajadores donde les han exigido que paguen sus obligaciones laborales, pero no ha sido posible.

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73% de los empresarios del turismo en el Quindío reportan bajas en sus ventas hasta de un 50% en los meses de septiembre y octubre debido a las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.

El Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío cuenta con cuatro líneas de análisis: caracterización del turista, comportamiento y percepción del sector empresarial, movilidad y derrama económica y su impacto durante el mes de septiembre y la semana de receso de octubre.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada explicó que el observatorio encuestó a 800 empresarios del sector turismo, entre alojamientos, restaurantes, operadores, agencias de viaje y demás y 1200 encuestas a los turistas que visitaron el Quindío en los meses de septiembre y octubre.

Sobre la Derrama económica el observatorio reveló “mientras en septiembre de 2025 la derrama económica evaluada en 6 días en 5 municipios fue de $17.398 millones de pesos, para septiembre de 2026 la cifra descendió a $14.900 millones”

El análisis del Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío muestra afectación en la percepción de los empresarios, ventas, la ocupación, el flujo de vehículos y el dinero que circula en los destinos.

Ante este panorama, las solicitudes de los empresarios ofrecen una hoja de ruta concreta. En septiembre, el 31,8% de los empresarios priorizó la promoción de un destino operativo y seguro, mientras el 29,2% pidió eventos para dinamizar la llegada de visitantes y el 24,6% solicitó crédito blando, alivios o subsidios.

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En la Semana de Receso, la promoción volvió a ocupar el primer lugar, con el 33,4%; el apoyo financiero alcanzó el 26,4% y los eventos representaron el 19,8% de las prioridades.

Los resultados del observatorio trazan una hoja de ruta de análisis para reactivar la demanda y preparar al departamento a una de las temporadas más importantes (diciembre – enero) un llamado que convoca a la entidades, gremios y Gobierno para mantener estas activaciones.

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Hay polémica en el Quindío, el representante a la cámara de cambio radical John Edgar Pérez denunció por injuria y calumnia a un integrante de la unidad de trabajo legislativo del pacto histórico, por llamarlo en redes sociales alias “Perea” de la bacrim de cambio radical "

Juan Alejandro Serna Palacio hace parte de la UTL, Unidad de Trabajo Legislativo del representante a la cámara del pacto Histórico por el Quindío Miguel Grisales y había escrito en su red social el 13 y el 20 de octubre dos mensajes que luego borró uno de ellos después de que se cayera el proyecto de presupuesto nacional aprobado en el congreso

En su red social escribió luego de que se cayó el proyecto de presupuesto “el ponente en cámara fue alias Perea, de la bacrim de Cambio Radical quien dejo viciar el trámite” en otro mensaje también en Facebook el 13 de octubre escribió “el pacto histórico en el Quindío tiene algo muy claro, su némesis política es la bacrim de Cambio radical en cabeza de alias Perea y alias Toto Pareja”.

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El Representante a la Cámara de Cambio Radical John Edgar Pérez confirmó que instauró denuncia penal en la fiscalía contra Juan Alejandro Serna Palacio, por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamiento por motivos políticos y ciberacoso, derivadas de manifestaciones realizadas en redes sociales.

En redes sociales al conocer sobre esta denuncia penal Juan Alejandro Serna Palacio escribió “por opinar en esta red social, me han denunciado. Aquí estamos; tranquilos y trabajando con mucha disciplina y rigor”

Y agrega “El debate no es un apodo, el debate es por qué el Quindío pierde demasiado con la caída del Presupuesto General de la Nación para 2027, eso es un hecho. Ninguna cortina de humo tapa eso”

Cambio Radical ha sido escenario de múltiples casos de corrupción. Están en los expedientes judiciales y disciplinarios, no en mi opinión. Son sentencias judiciales; señalar ello no es delito, es control político.

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También se pronunció el representante a la cámara del pacto histórico Miguel Grisales que escribió “Las opiniones personales no se deberían prestar para persecuciones judiciales ni mucho menos para cortinas de humo”

Aquí quieren desviar la atención sobre la responsabilidad política de la caída del Presupuesto General de la Nación. Fue desde el congreso donde se cometió el error y la responsabilidad es del coordinador ponente, el representante Perea del Quindío, de cambio radical. Respaldo a mi compañero, amigo y trabajador Juan Alejandro" escribió el congresista.

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Gobierno designó a Ricardo Arias Macías como consejero presidencial para los Derechos Humanos. Macías fue candidato a la Cámara por Bogotá en las pasadas elecciones legislativas por el partido Colombia Justa y Libres, agrupación cuyo padre es presidente.

Nuevos nombramientos continúan llegando a la nueva administración presidencial que ya completa poco más de dos meses y medio. El último, cercano a la Presidencia, es el de Ricardo Arias Macías como nuevo consejero presidencial para los Derechos Humanos.

La hoja de vida publicada por la Casa de Nariño muestra que Macías se ha desempeñado como asesor en varias entidades como el Ministerio del Interior o la Defensoría del Pueblo.

El nuevo consejero fue candidato a las elecciones legislativas de este año, donde no logró ser elegido por el partido Colombia Justa y Libres, cuyo padre el quindiano Ricardo Arias Mora fue nombrado presidente luego de que el actual liquidador del Ministerio de la Igualdad, John Milton Rodríguez, renunciara a ese cargo dentro de la colectividad.

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La Alcaldía de Armenia tiene en ejecución cinco proyectos de infraestructura que, según el balance de la Administración Municipal, representan inversiones superiores a los $200.000 millones. La meta es concluirlos en 2027, último año del actual periodo de gobierno del alcalde James Padilla García, con obras dirigidas a mejorar la movilidad, el saneamiento, el abastecimiento de agua y las condiciones de la infraestructura urbana.

La secretaria de Infraestructura, Isabel Cristina Ortiz Cortés, explicó que los proyectos están a cargo de distintas dependencias municipales y de Empresas Públicas de Armenia (EPA). Entre ellos están el intercambiador vial de la calle Segunda Norte, el proyecto 12K, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), la construcción de un tanque de almacenamiento de agua y la intervención de la plaza minorista.

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Los peatones que transitan por el sector de San Diego, en la comuna 3 de Armenia, cuentan con un nuevo semáforo peatonal para cruzar la avenida. El dispositivo ya está en funcionamiento y permite solicitar la prioridad de paso mediante un botón, mientras la señal vehicular permanece en verde hasta que se activa la solicitud.

Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia (Setta), explicó que la instalación hace parte del proyecto de modernización y ampliación de la red semafórica de la ciudad. “Este semáforo va a brindar mayor seguridad a las personas que caminan por el sector y necesitan cruzar la avenida. Cuando el peatón llega, acciona el botón y el dispositivo le da la prioridad para pasar”, señaló el funcionario.

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En la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Rectores de la Asociación Colombiana de Universidades Ascun, el rector de la universidad del Quindío Luis Fernando Polanía Obando fue elegido como vicepresidente del consejo directivo para el periodo 2026 – 2028

De Ascun hacen parte 98 instituciones de educación superior. La Asociación tiene como misión promover los principios de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la responsabilidad social; integra a la comunidad académica a nivel nacional e internacional mediante mecanismos de interrelación y asociatividad y genera procesos de interlocución con el Estado y la sociedad.

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Prosperidad Social iniciará un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor a partir de este miércoles 28 de octubre: 2.850.685 personas mayores recibirán una transferencia monetaria de hasta 230.000 pesos, para lo que la entidad invertirá 669.581 millones de pesos. La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, destacó la importancia de garantizar la entrega de estos recursos destinados a contribuir al bienestar de las personas mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Los pagos se realizarán a través de los operadores SuperGiros y SuRed, que cuentan con puntos de atención en zonas urbanas y rurales del país. Prosperidad Social recomienda a las personas beneficiarias consultar los canales oficiales de la entidad para conocer las fechas y las indicaciones correspondientes al cobro.

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Se cumplió en el coliseo municipal de Génova la jornada de socialización de los proyectos de unidades nuevas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) ‘Balcones del Café’ y urbanización ’12 de Octubre’

La iniciativa contempla 52 apartamentos distribuidos entre ambas urbanizaciones. Durante la jornada, los asistentes conocieron los detalles de los proyectos, los requisitos y los procedimientos para postularse, además de recibir orientación de las entidades financieras sobre alternativas de financiación, subsidios y opciones para alcanzar el cierre financiero

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EPA transformó casi 4 mil toneladas de material vegetal en mantillo para el mantenimiento de las zonas verdes de Armenia, como resultado del aprovechamiento de los residuos generados durante las jornadas de corte de césped y poda que se realizan de lunes a sábado en diferentes sectores de la ciudad.

El material recolectado se somete a un proceso de biodegradación mediante el cual se obtiene mantillo, una capa vegetal que ayuda a conservar la humedad del suelo, proteger su cobertura y mejorar sus condiciones. Este insumo también contribuye a ralentizar el crecimiento del césped, por lo que puede aprovecharse en el mantenimiento de las mismas zonas verdes de Armenia, permitiendo que los residuos vegetales regresen al ciclo natural.

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El programa FortaleSER de Comfenalco Quindío fue seleccionado como una de las seis experiencias destacadas del 36º Congreso Nacional de Cajas de Compensación Familiar, organizado por Asocajas bajo el lema Creemos, Creamos. Lo que nos mueve.

Este reconocimiento destaca una iniciativa que contribuye al fortalecimiento del tejido empresarial del departamento mediante el acompañamiento especializado a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

En este proceso participaron 21 experiencias de 15 Cajas del país. Después de las etapas de evaluación técnica, entrevistas de validación y selección final, FortaleSER fue elegido para compartir escenario con iniciativas de Compensar, Comfandi, Cafam, Comfasucre y Comfama.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, sostuvo un encuentro de alto nivel en la Universidad del Quindío con el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, en el marco de su primera visita oficial a la región junto a su equipo de trabajo.

El Gobernador propuso la creación de mesas de trabajo articuladas en tres ejes estratégicos: gestión del riesgo de desastres, desarrollo turístico e innovación en la industria agrícola.

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Para contribuir a la estabilidad económica y a la reconstrucción de los proyectos de vida de las comunidades afectadas por el conflicto armado, la Unidad para las Víctimas entregó en Salento 100 cartas de indemnización administrativa, por un monto superior a los $1.100 millones de pesos, a personas del departamento del Quindío.

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Quindío, inicia una nueva etapa de gestión institucional con la llegada de la Ingeniera Civil Olga Lucía Quintero Ocampo como directora regional encargada, profesional con más 22 años de experiencia en la Entidad y una amplia experiencia en dirección institucional, gestión de proyectos e infraestructura.

En un comunicado el Sena indicó “el Sena expresa su agradecimiento a Henry Fernández Hernández por la gestión adelantada mientras estuvo al frente de la dirección regional, periodo en el que asumió el compromiso de orientar los procesos institucionales y contribuir al cumplimiento de la misión de la Entidad en el Departamento”

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Más de 500 menores de edad atendidos en los servicios de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) cuentan con siete nuevos gimnasios lúdicos para impulsar, a través del juego, el desarrollo de habilidades motrices, la exploración y el aprendizaje, gracias a la dotación entregada por la Gobernación del Quindío.

Los nuevos elementos se destinaron a los centros de desarrollo infantil (CDI) y hogares infantiles Alberto Pava, La Florida, La Esperanza, Quimbaya Social, Pequeñines, Personitas y La Colina, ubicados en Armenia, Montenegro, Quimbaya, Filandia, Pijao y Córdoba.

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Juan Pablo Pinto, fundador de You Know, lanzó un llamado de ayuda a los habitantes de Armenia y el Quindío. A través de un video en redes sociales, aseguró que enfrenta una deuda millonaria con la DIAN y que necesita reunir $100 millones para acogerse a un beneficio tributario antes del 19 de noviembre. La deuda, que inicialmente rondaba los $60 millones, habría superado los $220 millones con intereses y otros conceptos.

Para conseguir el dinero, diseño la estrategia “Una hamburguesa con propósito”, con la que busca vender anticipadamente 2.000 hamburguesas a $50.000 cada una, esperando recaudar los $100 millones que necesita. Quienes las compren podrán reclamarlas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

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Más de 100 restaurantes harán parte del festival Sabe a Quindío que son platos 2x1 apuntando a la reactivación económica post terremoto

En efecto desde el próximo viernes 30 de octubre y hasta el domingo 8 de noviembre se vivirá una edición más del festival que abarca promociones gastronómicas 2×1. Inicialmente el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que ya son cinco años de esta estrategia que es más relevante por el contexto actual.

Destacó que son 158 participantes y están en nueve municipios del departamento por lo que es fundamental el apoyo que realizan los empresarios para brindar lo mejor de su establecimiento.

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Reconoció que el sector gastronómico ha crecido mucho en el departamento, sin embargo, el impacto ha sido grande después del terremoto puesto que en el mes de septiembre las ventas disminuyeron en un 80% por eso aspiran con este tipo de estrategias se reactive la economía.

En ese mismo sentido el director de Acodres en el departamento, Camilo Carmona evidenció la complejidad del sector y la importancia de estos eventos para dinamizar la economía reactivando uno de los gremios que ha sido más golpeados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Finalmente, Patricia Montealegre es una de las empresarias participantes del Festival que es vocera de Absoluto Mall ubicado sobre la segunda norte de la ciudad.

Resaltó que como MR Carbón participarán con hamburguesas a la parrilla y otros tres establecimientos del Mall también estarán presentes con tacos, sushi por eso la invitación a que participan activamente del festival. Para ampliar la información respecto a los participantes y ubicación pueden ingresar a la página www.sabeaquindio.com

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En deportes, Luego de la victoria del Deportes Quindío 2 a 0 ante Tigres en el estadio Centenario de Armenia que consolidó la clasificación de conjunto cuyabro a los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B del segundo semestre, ya se conoce el grupo y los rivales que tendrá el onceno milagroso.

El sorteo se realizó ayer domingo y el Deportes Quindío integra el grupo B, y enfrentará Real Cartagena, Real Cundinamarca y Tigres, el primer partido será de local en el estadio Centenario de Armenia ante Real Cundinamarca en día y hora por confirmar.

El Deportes Quindío tiene como único objetivo después de 14 años lograr por fin el tan anhelado ascenso a la Liga Dimayor.

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De otro lado, En la Liga Nacional de Fútbol de Salón Femenino, las chicas de Caciques del Quindío se clasificaron a los cuartos de final del Torneo luego de ganar sus dos partidos del fin de semana, primero 5 a 2 contra Lifusatol Tolima Syscafé y 2 a 1 contra Pódium Colombia.

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Finalmente, el exfutbolista de la selección Colombia, Mario Alberto Yepes anunció que en Armenia se jugará el segundo partido Levantamos a Colombia entre leyendas de Colombia y Ecuador, lo que recauden será para la reconstrucción del Quindío.

A través de su red social de Instagram, Yepes confirmó que el partido se jugará el 7 de noviembre en el estadio Centenario de Armenia a las 4 de la tarde y reunirá a los jugadores leyendas de las selecciones de Colombia y Ecuador

El exfutbolista dijo que los recursos que se recauden tanto por boletería como por patrocinio será destinado para la reconstrucción del Quindío afectado por el terremoto del 10 de agosto, la venta de boletería está disponible en tuboleta.com los precios están entre 30.000 y 60.000 pesos en las diferentes tribunas.