Tres heridos por tractocamión incendiado en el puente Helicoidal vía la Línea en Calarcá, Quindío

Armenia

Tres personas heridas dejó accidente de tránsito en el puente Helicoidal en Calarcá, Quindío en el descenso de la vía la línea, un tracto camión chocó contra el puente y se prendió en llamas.

El aparatoso siniestro vial se registró en la noche del sábado 24 de octubre en el puente Helicoidal en el municipio de Calarcá en el Quindío en el descenso final de la vía la línea.

Fueron momentos de angustia, pánico, susto porque el tracto camión chocó contra la baranda del puente y se incendió, las llamas y el humo se observaban desde varios sectores del municipio de Calarcá.

Al lugar acudieron los organismos de socorro, como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, la Policía, personal de la concesión, del Invías, la alcaldía de Calarcá y de ambulancias que llegaron al lugar de la emergencia para atender la conflagración, rescatar y atender a las personas que se vieron involucradas en el hecho.

Las imágenes del incendio vehicular fueron impresionantes por la cantidad y la altura de las llamas que se extendían en un tramo del puente Helicoidal.

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos entregó el reporte “tuvimos aquí un accidente de un tracto camión. También se vio afectado una persona que iba en una motocicleta. En total, se han identificado tres heridos que ya están siendo atendidos en el Hospital La Misericordia”

Y sobre los heridos el mandatario añadió “Uno de los heridos, el conductor, quien afortunadamente se salvó, aunque tuvo quemaduras sobre el 35% de su cuerpo según reporte del hospital, la persona de la moto que se vio afectada tuvo amputación de uno de sus pies, que también digamos que ya se le dio la atención allí en el hospital. Y una tercera persona con una luxación de rodilla”

Cortesía El Informador Quindío, Carlos Andrés Correa

Obviamente es triste para Calarcá tener que ver otro accidente., afortunadamente hasta el momento sin ningún deceso y bueno, les estaré informando lo más pronto que pueda, puntualizó el mandatario.

No es la primera vez que se presenta este tipo de accidentes en este punto de esta carretera, el puente Helicoidal se ha marcado por la cantidad de siniestros viales desde que fue inaugurado en el 2018, que ha cobrado la vida de muchas personas entre conductores, pasajeros y caminantes.

El caso más grave en mayo del 2025 donde murieron 10 estudiantes de una universidad del Quindío cuando el bus en el que los transportaba sufrió fallas mecánicas golpeo contra la baranda y los jóvenes salieron expulsados cayendo al abismo.