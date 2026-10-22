Jueves 22 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

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Varias emergencias se registraron en las últimas horas en el departamento del Quindío debido a las fuertes lluvias.

En Armenia y en el municipio de Calarcá se reportaron la mayoría de llamados y alertas ciudadanas y de atenciones por parte de los organismos de socorro, porque fueron tres horas de un intenso aguacero.

El caso más grave y dramático se registró en el municipio de Calarcá en la vereda La Española en una fábrica donde en videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que se registra un alud de tierra que arrastra un camión y alcanza a dos personas que estaban en la zona.

Fueron momentos de pánico y susto al interior de la fábrica donde al parecer un muro de contención cedió por la cantidad de agua que cayó en la zona lo que generó el deslizamiento de tierra que arrastro otros vehículos.

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El teniente Carlos Julio Pineda del cuerpo de bomberos de Calarcá entregó el reporte a Caracol Radio “siendo las 14:43 se recibe el reporte de un deslizamiento en la vereda La Española, vía Calarcá-La Tebaida, en la fábrica Agrocolombia. Un deslizamiento que resultó una persona lesionada, un operador de montacargas que estaba trabajando allí en este sitio, el cual resultó solamente con laceraciones y pues el golpe y el susto de un montón de tierra.

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Además, agregó el bombero “quedaron dos vehículos, una cama, una grúa cama baja y un montacargas y quedaron tres motos atrapadas en el sitio, por el deslizamiento”

Así mismo atendieron otro caso en el barrio Varsovia, de un deslizamiento de un barranco que taponó la entrada a una vivienda de la manzana 10, casa 10 pero sin personas lesionadas.

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En Armenia el aguacero provocó colapso de la movilidad en varios sectores de la capital del Quindío en especial al sur de la ciudad por vías colapsadas e inundadas como consecuencia de la cantidad de agua y el rebosamiento de los alcantarillados en sectores como belencito, los kioskos, Cibeles, La Marina entre otros.

Además, se reportó la inundación de varios salones en la institución educativa Ciudad Dorada al sur de la ciudad, donde los estudiantes les toco subirse a los pupitres mientras bajaba el agua, al parecer por rebosamiento del sistema de alcantarillado debido a la cantidad de agua que cayó en la ciudad por las lluvias.

Más información Miércoles 21 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El secretario de educación de Armenia, Antonio José Vélez indicó “efectivamente se presentó esa situación allí registrada en el video en la institución educativa Ciudad Dorada. Estamos en contacto con la EPA para ir a revisar, queremos precisar qué pudo haber pasado en este momento, y por eso tomamos la decisión de licenciar cuatro grupos donde se presentó la inundación”

Y agregó el funcionario “los profesores lograron mitigar el tema, pero vamos a mirar de fondo qué es lo que está sucediendo, sobre todo, con ese tema del alcantarillado para mirar lo del mantenimiento o si hay algún asunto de fondo que requiera una intervención más amplia”

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Más de 17 deslizamientos se han generado en el Quindío durante este mes en medio de las fuertes lluvias, los municipios cordilleranos cuentan con atención especial

Y es que las lluvias han sido constantes en los últimos días lo que ha originado diferentes emergencias en el departamento, pero por fortuna sin víctimas mortales.

El director de la unidad departamental de gestión de Riesgo, Udegerd, Jaider Hidalgo sostuvo que fue decretado el Fenómeno de El Niño por el Ideam que es la máxima autoridad por lo que se definen los lineamientos correspondientes para los territorios.

A pesar de lo anterior, mencionó que actualmente se vive la segunda temporada de lluvias que ha sido evidente el aumento de las mismas en los últimos días. Fue claro que, aunque se genere el Fenómeno de El niño no significa que no se presenten las lluvias que incluso agradecen debido a los bajos caudales que se venían registrando con las altas temperaturas.

Destacó que los municipios cordilleranos tienen una atención especial debido a que son propensos a emergencias e incluso recordó que Pijao cuenta con un sistema de alerta temprana que también es fundamental en materia de prevención.

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Empresas Públicas de Armenia EPA invita a toda la ciudadanía a disponer adecuadamente los residuos sólidos y a evitar arrojarlos en las calles, sumideros y alcantarillas, con el propósito de prevenir obstrucciones en el sistema de alcantarillado y reducir el riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvia.

Cuando las basuras, hojas, plásticos, escombros y demás residuos llegan a las redes de drenaje, pueden bloquear el paso normal del agua y ocasionar acumulaciones en las vías, desbordamientos y afectaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Estas situaciones pueden generar dificultades para la movilidad, daños en viviendas y establecimientos comerciales, además de poner en riesgo la seguridad y el bienestar de la comunidad.

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Por esta razón, EPA hace un llamado a los habitantes de Armenia para que adopten hábitos responsables y contribuyan al cuidado del sistema de alcantarillado. Es fundamental depositar los residuos en los lugares establecidos, respetar los horarios de recolección, evitar sacar basura a la calle cuando no corresponde y mantener despejados los sumideros ubicados frente a las viviendas y establecimientos.

Asimismo, se recomienda no arrojar aceites, residuos de construcción, tierra ni otros materiales por los desagües, ya que estos pueden adherirse a las tuberías y provocar taponamientos.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa con las labores de desmonte de fachadas en edificaciones que representan riesgo para la ciudadanía.

Esta semana, los trabajos se concentran en el centro de la ciudad, para continuar la atención de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto y prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad de los habitantes.

Estas intervenciones hacen parte de la ejecución del contrato de recolección de escombros, mediante el cual se avanza en la atención de las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Los trabajos buscan retirar elementos de las estructuras afectadas que puedan desprenderse y poner en peligro a los peatones y demás ciudadanos, contribuyendo a la mitigación de riesgos en las zonas impactadas.

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1000 Estudiantes del corregimiento de Barcelona en Calarcá, Quindío siguen afectados porque el colegio tiene riesgo de colapso por el terremoto, lo grave es que están recibiendo clases en carpas que no están adecuadas para ese proceso.

Paula Andrea Arbeláez Robayo, docente de la Institución Educativa San Bernardo, ubicado en el corregimiento de Barcelona, Calarcá, Quindío contó detalles de la situación “En nombre de mi institución y en nombre de mis compañeros de la subdirectiva, queremos informarles que, a 2 meses del terremoto, nuestra institución educativa permanece en una situación compleja”

Y subrayó la profesora “Después de las inspecciones y valoraciones y dictamen por parte de la secretaría y los entes responsables de realizar dicho ejercicio, se dictaminó que la sede principal de la institución, la sede San Bernardo y la sede María Auxiliadora, se encuentran en riesgo de colapso. Por tal situación, no se puede hacer uso de ninguna de las dos sedes”

“Como medida temporal y para enfrentar esta situación, se nos entregaron unas carpas que ya están instaladas, pero no cuentan con las condiciones mínimas para ser empleadas como aulas de clase, puesto que no cuentan con energía eléctrica y tampoco tienen baños cercanos para los estudiantes, así como ningún otro tipo de seguridad en caso de un vendaval, no hay desagües, entre los estudiantes afectados, tenemos más de 1,200 estudiantes entre ambas sedes” relató la docente

Para no interrumpir el proceso académico y dar cumplimiento al derecho a la educación, la institución educativa adoptó la jornada escolar para ello se trabaja con guías y en cuanto a la alimentación, eh el PAE se está entregando.

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Los organismos de socorro en el Quindío entregaron un balance positivo en la jornada de simulacro de evacuación por sismo

El punto de encuentro de varias empresas incluida la gobernación del departamento fue en la plaza de Bolívar de Armenia donde la comunidad respondió al llamado de los organismos de socorro.

Además, que esta actividad se torna con mayor relevancia tras el terremoto del pasado 10 de agosto que generó afectaciones en la infraestructura del Quindío. El director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Jaider Hidalgo resaltó la importancia del proceso y de la alta participación.

Sobre el centro administrativo departamental, CAD, dijo que la evacuación se realizó en 16 minutos y establecieron diferentes dinámicas para que se sintiera un hecho real con el fin de implementar la respuesta a cada una de las emergencias.

Reconoció que la situación del pasado 10 de agosto es para reflexionar en este tipo de actividades que son clave para tener un mayor conocimiento y preparación. Enfatizó que ningún territorio estará 100% preparado para un sismo, pero es clave continuar estableciendo las recomendaciones y actividades de prevención para hacerle frente a la amenaza sísmica que se vive en el territorio.

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Una de las participantes de la actividad fue Lisbe López quien agradeció este tipo de espacios porque considera permite tener claro la ruta y lineamientos que se deben establecer en caso de un sismo.

Dijo que ante la situación que vivió el departamento con el terremoto se hacen necesarios los simulacros para responder de la mejor manera y reducir las afectaciones que se pueden generar con este tipo de fenómenos naturales.

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Armenia movilizó a 85.178 personas durante el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, una jornada orientada a fortalecer la preparación ciudadana, evaluar la capacidad de respuesta institucional y promover acciones que permitan proteger la vida ante cualquier situación de riesgo.

En total, se inscribieron 928 entidades: 630 privadas, 155 públicas y 143 comunitarias. Además, participaron 1.074 personas en situación de discapacidad, destacando la importancia de una gestión del riesgo inclusiva y accesible.

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Ante la polémica por la salida del ministro del interior Rodrigo Lara del gobierno nacional anunciada por el propio presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X y el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordoñez en su reemplazo hay reacciones en el Quindío.

el representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales a través de sus redes sociales expresó “Rodrigo Lara terminó entregando hasta sus principios para entrar al gobierno de Abelardo y ni así le alcanzó para durar tres meses. Ahora el ministro será Alejandro Ordóñez quien representa el regreso de una visión ultraconservadora que ha buscado frenar avances en derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario y adopción por parejas del mismo sexo.

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“La improvisación del gobierno la pagará el Quindío”: así lo manifestó el representante a la cámara Miguel Grisales denuncia que la financiación de subsidios de energía y vías queda en el aire

El presupuesto aprobado y que decretará el Gobierno Nacional corresponde al texto del primer debate, lo que significa grandes incertidumbres presupuestales para el Quindío.

Al respecto, el representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales, afirmó que lo ocurrido refleja el fracaso político del gobierno y sus mayorías, quienes tenían los votos, pero no lograron coordinar la aprobación de la ley por cambiar debate por velocidad.

El congresista Grisales explicó que el caos se originó porque Senado y Cámara aprobaron textos diferentes en el artículo 65. El representante agregó que la Secretaría del Senado confirmó este vicio denunciado por la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Al quedarse sin tiempo frente al plazo constitucional fatal del 20 de octubre, el ejecutivo se verá forzado a expedir por decreto el monto de $ 634,9 billones con lo aprobado en primer debate.

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Finalmente, el representante Grisales alertó que la improvisación deja en el aire la mejora de $ 156.757 millones para el Quindío.

El congresista quindiano especificó que, de ese monto, cerca de $ 108.000 millones eran para transporte, y que también se quedó sin garantía el incremento de los subsidios eléctricos, que pasaban de $ 9.700 millones a $ 20.800 millones.

El representante Grisales concluyó exigiendo responsabilidades a quienes se atribuyeron estos logros y reiteró que desde el Pacto Histórico se exigirá una redistribución que proteja las vías, la reconstrucción y la gratuidad universitaria.

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A través de la puesta en marcha de la Inspección de Tránsito en Montenegro, el alcalde del municipio, Gustavo Pava Busch, logró darle forma a una petición sentida de la comunidad y a una oficina que busca proteger la vida de propios y visitante, pero, también, de promover un control permanente en las calles del Emporio Cafetero.

“Han sido miles de mensajes los que he recibido de la misma comunidad agradeciendo la creación de esta inspección que tanto necesitábamos. Desde su aprobación, hemos recorrido las calles del municipio con nuestros agentes contratados haciendo pedagogía, diciéndole a la gente que vamos a entrar en funcionamiento general y que el usar los elementos de protección y mantener sus documentos en regla, son fundamentales para mantener la sana convivencia y la seguridad en las vías”, manifestó el burgomaestre.

Así mismo, el alcalde hizo claridad respecto al elemento electrónico que estará ubicado al ingreso del municipio y el cual se convierte en un apoyo para el ejercicio “Este elemento, que no es una cámara, es sencillamente un dispositivo electrónico que nos permite mejorar la actividad del agente de tránsito, pero, en gran medida, ayuda a que los conductores realicen prácticas seguras en la vía lo que nos llevará a tener menos accidentes justo en este sector”, agregó.

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Continuando con los trabajos de obra que se adelantan en la vía Baraya-Puerto Samaria en Montenegro, el consorcio vial que ejecuta la obra informa a toda la comunidad que hoy jueves 22 de octubre, se presentará un cierre total en el sector desde las 7:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Así mismo, la entidad recuerda que luego de este momento, continuarán los cierres parciales que se programan de una hora cada uno, con el fin de avanzar en los trabajos programados.

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La Alcaldía de Calarcá y Empresas Públicas de Calarcá, EMCA anunciaron el inicio de las obras de optimización de la red de alcantarillado en la manzana 22 del barrio Llanitos Piloto, con una inversión de $228.523.256, para solucionar las dificultades que presenta este sector del municipio.

El barrio Llanitos Piloto contará con una intervención en su sistema de alcantarillado, gracias a los recursos disponibles de Empresas Públicas de Calarcá (EMCA), producto de la gestión financiera realizada durante este año.

El alcalde Juan Sebastián Ramos Velasco estuvo presente en el sector junto al gerente de EMCA, Hernán Darío Gutiérrez Londoño, para anunciar este proyecto, que busca ofrecer una solución definitiva a las dificultades que enfrentan los habitantes de la manzana 22.

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Las obras complementarias de la calle 19 norte, entre las avenidas Bolívar y Centenario, a la altura del Portal del Quindío, finalizaron y ya están al servicio de la comunidad, mejorando las condiciones de movilidad y seguridad vial en este importante corredor del norte de Armenia.

El proyecto de la Alcaldía de Armenia contó con una inversión de alrededor de $1.807 millones entre obra e interventoría. Entre las actividades realizadas se destaca la instalación de carpeta asfáltica en un tramo de 90 metros lineales.

La intervención además comprendió la construcción de 868 m² de vía nueva y el mejoramiento de 680 m² de vía existente, así como la construcción de 900 m² de espacio público, entre andenes y zonas verdes.

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Adicionalmente, se adecuó una glorieta virtual para organizar los movimientos vehiculares y facilitar la conexión entre las avenidas Bolívar y Centenario, contribuyendo a una circulación más ordenada en este sector estratégico de la ciudad.

Como parte de las obras complementarias, también se instalaron 20 semáforos para regular el tránsito, mejorar la circulación y fortalecer la seguridad vial de conductores, peatones, ciclistas y demás actores viales. Estas adecuaciones permiten optimizar las condiciones de movilidad en este punto de conexión del norte de Armenia, favoreciendo los desplazamientos por el sector.

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La Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia interpuso acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación (FNG) y la Inspección de Policía por un presunto caso de maltrato animal, luego de una intervención institucional en un inmueble del barrio Villa Sofía, donde fueron encontrados 14 animales en presuntas condiciones inadecuadas de salubridad, higiene y bienestar.

Asimismo, se puso la situación en conocimiento de la Inspección de Policía para que adelante las actuaciones correspondientes dentro de sus competencias.

La intervención se realizó el lunes 19 de octubre, en respuesta a una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales, mediante un trabajo articulado entre la Secretaría de Gobierno y Convivencia, a través del área de Seres Sintientes y Bienestar Animal, la Policía Ambiental y la Secretaría de Salud Municipal.

El secretario de Gobierno y Convivencia, Carlos Arturo Ramírez Hincapié, presentó formalmente la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, acompañada del informe técnico médico-veterinario que documenta las condiciones encontradas. La actuación busca que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades, conforme a la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.

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La Secretaría de Gobierno y Convivencia precisa que el caso queda en manos de las autoridades competentes, especialmente de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará la investigación correspondiente, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que procedan.

La existencia de un presunto criadero clandestino y las posibles conductas de maltrato deberán establecerse mediante las verificaciones y procedimientos legales respectivos.

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La Policía Quindío capturó a un hombre de 30 años de edad, por el presunto delito de violencia intrafamiliar, durante un procedimiento realizado en el sector céntrico del corregimiento de Barcelona, municipio de Calarcá.

El caso se presentó en la carrera 10 con calle 8 del barrio El Totumo, luego de que una ciudadana abordara a los uniformados y manifestara que su hija estaba siendo agredida físicamente por su pareja sentimental.

De manera inmediata, la patrulla se desplazó hasta el lugar señalado, donde encontró a un hombre en alto grado de exaltación y evidenció la agresión física contra una mujer. Los uniformados intervinieron para controlar la situación y posteriormente trasladaron tanto a la víctima como al presunto agresor al centro asistencial local para recibir atención médica.

Una vez adelantado el procedimiento correspondiente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación donde deberá responder por sus actos.

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La Superintendencia de Notariado y Registro informa a los aspirantes e interesados en el Concurso Público de Méritos No. 01 de 2023 que, mediante la Adenda No. 05, se aplazó temporalmente la etapa de inscripción de aspirantes y recibo de documentos para curadurías en 48 municipios del país entre ellos Armenia.

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Listo el calendario escolar para el 2027 en 11 de los 12 municipios del departamento del Quindío, las clases iniciaran el 25 de enero.

De conformidad con el decreto 1075 de 2015, que establece la responsabilidad de las Entidades Territoriales Certificadas en educación frente a la expedición del calendario escolar de cada vigencia, la secretaría de Educación del Quindío emitió el decreto 0667 del 7 de octubre de 2026, en el que se consignan las fechas en las que se prestará el servicio durante el año 2027 durante 40 semanas lectivas.

De este modo, se estipula que las clases iniciarán el 25 de enero y se extenderán hasta el 21 de marzo, época en la que se conmemora la Semana Santa. El 29 de marzo se hará el retorno a las actividades, que se desarrollarán hasta el 20 de junio, para dar paso en este momento a las vacaciones de mitad de año.

El segundo semestre arrancará el 5 de julio y se trabajará de manera ininterrumpida hasta el 10 de octubre, que corresponde con el inicio de la semana de receso escolar, para regresar a las labores el 18 de octubre. El calendario terminará el 28 de noviembre.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), territorial Quindío, avanzan en la articulación de acciones para fortalecer la gestión ambiental de los proyectos de infraestructura que se ejecutan en el departamento, especialmente en lo relacionado con la restauración ecológica, las compensaciones ambientales y la reposición de árboles talados.

Durante la reunión se revisaron las obras de infraestructura priorizadas, los trámites ambientales pendientes y las acciones requeridas para avanzar en el cumplimiento de las responsabilidades ambientales asociadas a estos proyectos.

Con esta articulación, la CRQ y el INVIAS buscan fortalecer el acompañamiento técnico, avanzar en la gestión de los trámites ambientales y orientar las acciones de restauración y compensación hacia la protección de los ecosistemas del Quindío.

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Comfenalco Quindío es finalista en los Premios Corresponsables, galardón internacional de sostenibilidad

Comfenalco Quindío fue seleccionada como finalista de los XVII Premios Corresponsables, uno de los reconocimientos internacionales de referencia en Iberoamérica en materia de responsabilidad social, sostenibilidad y comunicación responsable.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 3 de noviembre en Barcelona, España, y reunirá a organizaciones de distintos sectores comprometidas con la construcción de sociedades más responsables, sostenibles e inclusivas.

La Caja participa con “Por el planeta, por nuestra gente”, una iniciativa que integra estrategias de economía circular, gestión responsable de residuos, conservación de la biodiversidad y educación ambiental, como parte de su compromiso con el bienestar de las personas y la protección del entorno.

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La iniciativa “Por el planeta, por nuestra gente” se fundamenta en un modelo integral de gestión ambiental que incorpora el sistema de economía circular y la certificación Basura Cero, otorgada por ICONTEC en categoría Oro, bajo la versión 5 de la norma.

Durante 2025, la Caja logró aprovechar más del 88 % de sus residuos, reincorporando más de 321 toneladas de materiales a ciclos productivos y evitando costos superiores a los 77 millones de pesos.

Estas acciones se complementan con la protección de 13,6 hectáreas de áreas verdes en el Parque Soledén, la conservación de hábitats para 146 especies de aves y la instalación de 312 paneles fotovoltaicos en la bolera del parque Soledén.

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El talento académico de los estudiantes de Armenia será protagonista durante la ronda final de las VIII Olimpiadas Municipales de Matemáticas 2026, que se realizará en el coliseo de la institución educativa Laura Vicuña.

En el marco de esta jornada, Jholger Santiago Enríquez Martínez recibirá la Orden Ciudad Armenia, mediante el Decreto No. 250 de la presente vigencia, en reconocimiento a su destacada participación en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) 2026.

La distinción exaltará la preparación, disciplina y perseverancia del estudiante, quien representó a Colombia en esta competencia internacional. El reconocimiento también destacará el valor de su logro como ejemplo para las nuevas generaciones y como muestra del potencial académico de los jóvenes de la capital quindiana.

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El próximo sábado 24 de octubre, el municipio de Génova será escenario de la socialización de los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) Balcones del Café y Urbanización 12 de Octubre, iniciativas que buscan ampliar las oportunidades de acceso a vivienda para las familias genovesas.

La jornada se llevará a cabo a las 9:00 a. m. en el Coliseo Municipal, con la participación de potenciales beneficiarios y ciudadanos interesados en conocer esta propuesta liderada por la gobernación del Quindío en articulación con la Alcaldía Municipal.

Los dos proyectos, que estarán ubicados en lotes urbanísticos diferentes, representan una apuesta por impulsar el desarrollo de Génova y promover nuevas alternativas habitacionales para la comunidad.

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En deportes, Diez deportistas, un entrenador y una organización deportiva fueron exaltados por el alcalde de Armenia, James Padilla García, y el director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), Wilson Francisco Herrera Osorio, durante la ceremonia de reconocimiento a los mejores deportistas de la ciudad en 2026, realizada en el recinto del Concejo Municipal,

En esta edición, los reconocimientos se entregaron en seis categorías: Gloria del Deporte Armenia: Rubén Darío Hernández Ariza. Promesa del Deporte Armenio: Siara Chiacchio Orozco, de la Liga de Gimnasia del Quindío. Mejor Deportista en Condición de Discapacidad: Jenny Andrea Orozco Escárraga.

Mejor Entrenador o Dirigente Deportivo: Luis Fernando Guiza Ruiz, de la Liga Quindiana de Baile Deportivo. Mejor Equipo: Liga de Balonmano del Quindío.

Deportista Armenia: Juan Miguel León Hernández, de la Liga de Ciclismo del Quindío. Andrés Camilo Soto Ramírez, de la Liga de Ajedrez del Quindío.

Juan José Marín Latorre, de la Liga Quindiana de Savate – Boxeo Francés. Ana Sofía Arbeláez Torres, del Club Deportivo Cheerxtreme y Juan Camilo Quintero Hurtado, del Club de Baile Deportivo Coffe Skills Crew.

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De otro lado, La comuna tres de Armenia será escenario de la jornada número 24 de la Ciclovía Nocturna hoy jueves 22 de octubre, entre las 7:00 y las 9:00 de la noche, en el sector de la cancha de fútbol del barrio Ciudad Dorada y el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC).

La actividad, liderada por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera), contará con el cierre de aproximadamente 400 metros de vía y una oferta recreativa, deportiva e institucional dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos.

La jornada incluirá además recreación, rumba aeróbica, biciescuela para niños de 4 y 5 años, y espacios para patines y patinetas, con el propósito de promover la actividad física y el aprovechamiento del espacio