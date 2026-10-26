Corte Suprema reanudará audiencia preparatoria contra exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado

Armenia

La Corte Suprema de Justicia reanudará audiencia preparatoria de juicio contra la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado investigada por presunto caso de corrupción

Para este miércoles 28 de octubre fue programada la audiencia preparatoria de juicio ante la Corte Suprema contra la exmandataria del Quindío, esto luego de que el mismo tribunal haya respondido a una solicitud que realizaron desde la red de veedurías de Colombia que pidió que este caso fuera priorizado por el alto tribunal y la respuesta efectiva de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dando cumplimiento a una decisión adoptada por la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa.

Cabe recordar que La Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó e imputó a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado Palacio, en calidad de autora, de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presuntas irregularidades en cuatro contratos de 2015, celebrados por el departamento del Quindío durante su administración, por un valor total $20.774 millones de pesos.

La exmandataria no aceptó los cargos imputados y ha manifestado que está tranquila frente a este proceso judicial en su contra.

La audiencia preparatoria de juicio contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado fue programada para este miércoles 28 de octubre a las dos de la tarde.