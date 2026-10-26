Ganadores del Balón de Oro por años: Un jugador lo ha recibido 8 veces, ¿quién? Ranking
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han protagonizado una de las rivalidades más fructíferas en la historia del fútbol.
Desde 1956, el Balón de Oro, creado por la revista deportiva francesa France Football, se entrega anualmente como la máxima distinción individual que un futbolista puede recibir en reconocimiento a sus logros y mérito deportivo.
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Aunque durante más de 60 años se trató de un único galarón individual que reconoce al mejor jugador en el fútbol masculino global, desde 2018 la ceremonia se ha ampliado y modernizado para reconocer tanto al fútbol femenino como a entrenadores, porteros y jóvenes talentos.
En los últimos tiempos, el mundo del fútbol se preció de ver en primera fila el enfrentamiento entre los dos mejores jugadores de la época (y posiblemente de la historia), teniendo el Balón de Oro como campo de batalla: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
¿Quién es el jugador que más veces ha ganado el Balón de Oro?
La contienda entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no ha tenido precedentes en la historia del Balón de Oro, llegando ambos a protagonizar una hegemonía que se extendió durante 15 años.
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Así las cosas, entre 2008 y 2023, solo dos jugadores lograron arrebatarle el galarón a Messi y Ronaldo: el croata Luka Modrić en 2018 y el francés Karim Benzema, ambos jugadores del Real Madrid.
Con esta racha, Messi llegó al primer lugar del ranking histórico con 8 premios, mientras que Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con 5, a distancia del resto de nombres en la lista.
Con el paso de ambos futbolistas a ligas de menor reconocimiento internacional, en los últimos años el Balón de Oro ha tenido nuevos protagonistas tras el octavo premio para Messi en el 2023, teniendo como últimos ganadores al español Rodri Hernández (Manchester City) en 2024 y Ousmane Dembelé (París Saint-Germain) en 2025.
Ranking histórico de máximos ganadores del Balón de Oro
El ranking histórico de jugadores que más han ganado el Balón de Oro está así:
- Lionel Messi: Ocho Balones de Oro (2009 a 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).
- Cristiano Ronaldo: Cinco Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).
- Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten: Tres balones de oro, cada uno.
- Alfredo di Stéfano, Franz Beckenbaur, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rumenigge y Ronaldo Nazário: Dos balones de oro, cada uno.
En el caso del fútbol femenino, la más veces ganadora es la española Aitana Bonmatí con tres Balones de Oro (de 2024 a 2025), seguida por su compatriota Alexia Putellas con dos (2021 y 2022).
El palmarés completo, año por año, desde la inauguración de los premios es el siguiente:
- 1956: Stanley Matthews
- 1957 y 1959: Alfredo Di Stéfano
- 1958: Raymond Kopa
- 1960: Luis Suárez
- 1961: Omar Sivori
- 1962: Josef Masopust
- 1963: Lev Yashin
- 1964: Denis Law
- 1965: Eusébio
- 1966: Bobby Charlton
- 1967: Flórián Albert
- 1968: George Best
- 1969: Gianni Rivera
- 1970: Gerd Müller
- 1971: Johan Cruyff
- 1972: Franz Beckenbauer
- 1973, 1974: Johan Cruyff
- 1975: Oleh Blokhin
- 1976: Franz Beckenbauer
- 1977: Allan Simonsen
- 1978, 1979: Kevin Keegan
- 1980, 1981: Karl-Heinz Rummenigge
- 1982: Paolo Rossi
- 1983, 1984, 1985: Michel Platini
- 1986: Íhor Belanov
- 1987: Ruud Gullit
- 1988, 1989: Marco van Basten
- 1990: Lothar Matthäus
- 1991: Jean-Pierre Papin
- 1992: Marco van Basten
- 1993: Roberto Baggio
- 1994: Hristo Stoichkov
- 1995: George Weah
- 1996: Matthias Sammer
- 1997: Ronaldo
- 1998: Zinédine Zidane
- 1999: Rivaldo
- 2000: Luís Figo
- 2001: Michael Owen
- 2002: Ronaldo
- 2003: Pavel Nedvěd
- 2004: Andriy Shevchenko
- 2005: Ronaldinho
- 2006: Fabio Cannavaro
- 2007: Kaká
- 2008: Cristiano Ronaldo
- 2009, 2010, 2011, 2012: Lionel Messi
- 2013, 2014: Cristiano Ronaldo
- 2015: Lionel Messi
- 2016, 2017: Cristiano Ronaldo
- 2018: Luka Modrić
- 2019: Lionel Messi
- 2020: No se entregó por la pandemia
- 2021: Lionel Messi
- 2022: Karim Benzema
- 2023: Lionel Messi
- 2024: Rodri
Balón de Oro Femenino
- 2018: Ada Hegeberg
- 2019: Megan Rapinoe
- 2021, 2022: Alexia Putellas
- 2023, 2024, 2025: Aitana Bonmatí
¿Qué es el Balón de Oro de Todos los Tiempos?
France Football entregará en 2026 el Balón de Oro de todos los tiempos, con el que se reconocerá al mejor jugador en la historia, pero que haya ganado durante su carrera al menos dos balones de oro.
Este premio no lo votarán periodistas ni futbolistas, sino que el ganador será elegido solo por la gente en todo el mundo, accediendo a la suscripción del medio.
Los nominados a este premio son:
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Michel Platini
- Johan Cruyff
- Marco van Basten
- Alfredo di Stéfano
- Franz Beckenbaur
- Kevin Keegan
- Karl-Heinz Rumenigge
- Ronaldo Nazário
¿Cómo ver EN VIVO la entrega del Balón de Oro 2026 desde Colombia?
La ceremonia del Balón de Oro 2026, que se llevará a cabo en el London Palladium Theater de Londres, contará con una alfombra roja inicial a partir de las 2:00 p. m. y la gala de premios comienza a las 3:00 p. m., hora colombiana.
En Colombia, la transmisión puede verse en plataformas de streaming como Disney+ y DAZN, además de la señal de TV de ESPN. En YouTube, varios canales deportivos contarán también con transmisión gratuita.
David Otero
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