Ganadores del Balón de Oro por años: Un jugador lo ha recibido 8 veces, ¿quién? Ranking. Getty Images

Desde 1956, el Balón de Oro, creado por la revista deportiva francesa France Football, se entrega anualmente como la máxima distinción individual que un futbolista puede recibir en reconocimiento a sus logros y mérito deportivo.

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Aunque durante más de 60 años se trató de un único galarón individual que reconoce al mejor jugador en el fútbol masculino global, desde 2018 la ceremonia se ha ampliado y modernizado para reconocer tanto al fútbol femenino como a entrenadores, porteros y jóvenes talentos.

En los últimos tiempos, el mundo del fútbol se preció de ver en primera fila el enfrentamiento entre los dos mejores jugadores de la época (y posiblemente de la historia), teniendo el Balón de Oro como campo de batalla: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Quién es el jugador que más veces ha ganado el Balón de Oro?

La contienda entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo no ha tenido precedentes en la historia del Balón de Oro, llegando ambos a protagonizar una hegemonía que se extendió durante 15 años.

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Así las cosas, entre 2008 y 2023, solo dos jugadores lograron arrebatarle el galarón a Messi y Ronaldo: el croata Luka Modrić en 2018 y el francés Karim Benzema, ambos jugadores del Real Madrid.

Con esta racha, Messi llegó al primer lugar del ranking histórico con 8 premios, mientras que Cristiano Ronaldo ocupa el segundo lugar con 5, a distancia del resto de nombres en la lista.

Con el paso de ambos futbolistas a ligas de menor reconocimiento internacional, en los últimos años el Balón de Oro ha tenido nuevos protagonistas tras el octavo premio para Messi en el 2023, teniendo como últimos ganadores al español Rodri Hernández (Manchester City) en 2024 y Ousmane Dembelé (París Saint-Germain) en 2025.

Ranking histórico de máximos ganadores del Balón de Oro

El ranking histórico de jugadores que más han ganado el Balón de Oro está así:

Lionel Messi: Ocho Balones de Oro (2009 a 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). Cristiano Ronaldo: Cinco Balones de Oro (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten: Tres balones de oro, cada uno. Alfredo di Stéfano, Franz Beckenbaur, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rumenigge y Ronaldo Nazário: Dos balones de oro, cada uno.

En el caso del fútbol femenino, la más veces ganadora es la española Aitana Bonmatí con tres Balones de Oro (de 2024 a 2025), seguida por su compatriota Alexia Putellas con dos (2021 y 2022).

El palmarés completo, año por año, desde la inauguración de los premios es el siguiente:

1956: Stanley Matthews

1957 y 1959: Alfredo Di Stéfano

1958: Raymond Kopa

1960: Luis Suárez

1961: Omar Sivori

1962: Josef Masopust

1963: Lev Yashin

1964: Denis Law

1965: Eusébio

1966: Bobby Charlton

1967: Flórián Albert

1968: George Best

1969: Gianni Rivera

1970: Gerd Müller

1971: Johan Cruyff

1972: Franz Beckenbauer

1973, 1974: Johan Cruyff

1975: Oleh Blokhin

1976: Franz Beckenbauer

1977: Allan Simonsen

1978, 1979: Kevin Keegan

1980, 1981: Karl-Heinz Rummenigge

1982: Paolo Rossi

1983, 1984, 1985: Michel Platini

1986: Íhor Belanov

1987: Ruud Gullit

1988, 1989: Marco van Basten

1990: Lothar Matthäus

1991: Jean-Pierre Papin

1992: Marco van Basten

1993: Roberto Baggio

1994: Hristo Stoichkov

1995: George Weah

1996: Matthias Sammer

1997: Ronaldo

1998: Zinédine Zidane

1999: Rivaldo

2000: Luís Figo

2001: Michael Owen

2002: Ronaldo

2003: Pavel Nedvěd

2004: Andriy Shevchenko

2005: Ronaldinho

2006: Fabio Cannavaro

2007: Kaká

2008: Cristiano Ronaldo

2009, 2010, 2011, 2012: Lionel Messi

2013, 2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016, 2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modrić

2019: Lionel Messi

2020: No se entregó por la pandemia

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2023: Lionel Messi

2024: Rodri

Balón de Oro Femenino

2018: Ada Hegeberg

2019: Megan Rapinoe

2021, 2022: Alexia Putellas

2023, 2024, 2025: Aitana Bonmatí

¿Qué es el Balón de Oro de Todos los Tiempos?

France Football entregará en 2026 el Balón de Oro de todos los tiempos, con el que se reconocerá al mejor jugador en la historia, pero que haya ganado durante su carrera al menos dos balones de oro.

Este premio no lo votarán periodistas ni futbolistas, sino que el ganador será elegido solo por la gente en todo el mundo, accediendo a la suscripción del medio.

Los nominados a este premio son:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Michel Platini

Johan Cruyff

Marco van Basten

Alfredo di Stéfano

Franz Beckenbaur

Kevin Keegan

Karl-Heinz Rumenigge

Ronaldo Nazário

¿Cómo ver EN VIVO la entrega del Balón de Oro 2026 desde Colombia?

La ceremonia del Balón de Oro 2026, que se llevará a cabo en el London Palladium Theater de Londres, contará con una alfombra roja inicial a partir de las 2:00 p. m. y la gala de premios comienza a las 3:00 p. m., hora colombiana.

En Colombia, la transmisión puede verse en plataformas de streaming como Disney+ y DAZN, además de la señal de TV de ESPN. En YouTube, varios canales deportivos contarán también con transmisión gratuita.