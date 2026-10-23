Así fue la aclamada aparición de Messi en España para recibir el Premio Princesa de Asturias 2026

Los Premios Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) entregados en 2026 en solitario por la princesa Leonor de España son el máximo reconocimiento de la corona española a figuras e instituciones que promueven valores científicos, culturales y humanísticos considerados patrimonio universal.

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Además de tratarse de la primera vez que el galardón es entregado en solitario por la heredera, la edición de este año tuvo varias novedades atractivas en cuanto a las figuras exaltadas, entre quienes se encontraban celebridades de la talla del futbolista argentino Lionel Messi, la cantautora estadounidense Patti Smith o la astronauta de la NASA, Cristina Koch.

Premios Princesa de Asturias 2026: ¿Cómo fue la llegada de Messi a Oviedo?

En 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con la periodista de Cadena SER, María Manjavacas, quien tiene varios años de experiencia en la cobertura de los prestigiosos galardones que se entregan en el teatro Campoamor de la ciudad española de Oviedo.

“De los 20 años que llevo cubriendo en Asturias, estos premios, nunca he visto tanto niño, tanto niño emocionado con Leo Messi y están aquí; incluso han venido con sus padres”, contó la comunicadora.

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Manjavacas contó cómo en el tradicional “paseillo” de la alfombra azul, entre el tradicional Hotel de la Reconquista y el teatro, Messi se convirtió en uno de los ídolos más aclamados, junto a la cantante Patti Smith.

Así fue la aclamada aparición de Messi en España para recibir el Premio Princesa de Asturias 2026. Getty Images / Anadolu Ampliar Así fue la aclamada aparición de Messi en España para recibir el Premio Princesa de Asturias 2026. Getty Images / Anadolu Cerrar

La periodista contó cómo el deportista argentino se saltó varias veces el protocolo habitual de la ceremonia para estar cerca de la multitud de personas, en especial niños, que le aclamaban y querían conservar algún recuerdo de la histórica visita.

“Ha estado rompiendo el protocolo en muchas ocasiones porque este es un acto rígido, pero que se presta a que en un momento dado pueda saltarte el protocolo. Él se lo ha saltado, ha estado firmando a los fans, camisetas, gorras; tuvo ayer un encuentro con la comunidad educativa donde le preguntaban los niños, los adolescentes”, informó María Manjavacas.

¿Quiénes fueron los galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2026?

Estos son los personajes y figuras internacionales que fueron reconocidos con el Premio Princesa de Asturias 2026 en cada una de sus categorías:

Artes: Patti Smith, cantautora estadounidense, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y el Grammy Hall of Fame.

Comunicación y humanidades: Studio Ghibli, estudio de animación japonesa ganador de premios Óscar y Globo de Oro.

Investigación científica y técnica: Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer , pioneros en la secuenciación rápida del ADN.

, pioneros en la secuenciación rápida del ADN. Cooperación internacional: Bóveda global de semillas de Svalbard, iniciativa para protección de la diversidad agrícola.

Ciencias sociales: historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash.

Deportes: Fútbolista argentino Lionel Messi, campeón del mundo en 2022 y múltiple ganador del Balón de Oro.

Letras: Escritor británico Julian Barnes, autor de obras como ‘El loro de Flaubert’ (1984) y ‘El sentido de un final’ (2011).

Concordia: Astronauta estadounidense Christina Koch, participante de la misión Artemis II que sobrevoló la Luna.

De arriba abajo, de izquierda a derecha: Lionel Messi, Premio de los Deportes; David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, Premio de Investigación Científica y Técnica; Lene Krøl Andersen, directora ejecutiva de NordGen, el director ejecutivo del Crop Trust, Stefan Schmitzy, el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrøen (abajo,d), representantes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio de Cooperación Internacional; el presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, Premio de Comunicación y Humanidades; Timothy Garton Ash, Premio de Ciencias Sociales; la astronauta Christina Koch, Premio de la Concordia; el escritor británico, Julian Barnes, Premio de las Letras y Patti Smith, Premio de las Artes. EFE/ Ballesteros / Ballesteros Ampliar De arriba abajo, de izquierda a derecha: Lionel Messi, Premio de los Deportes; David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer, Premio de Investigación Científica y Técnica; Lene Krøl Andersen, directora ejecutiva de NordGen, el director ejecutivo del Crop Trust, Stefan Schmitzy, el ministro de Agricultura y Alimentación de Noruega, Nils Kristen Sandtrøen (abajo,d), representantes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Premio de Cooperación Internacional; el presidente de Studio Ghibli, Kenichi Yoda, Premio de Comunicación y Humanidades; Timothy Garton Ash, Premio de Ciencias Sociales; la astronauta Christina Koch, Premio de la Concordia; el escritor británico, Julian Barnes, Premio de las Letras y Patti Smith, Premio de las Artes. EFE/ Ballesteros / Ballesteros Cerrar

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