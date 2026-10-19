Capturaron a cuatro policías que habrían torturado y asesinado a Donovan Balanta Paz en Soacha. Foto suministrada

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron capturados cuatro uniformados de la Policía Nacional que estarían relacionados con los actos de tortura y el homicidio de Donovan Balanta Paz, quien permanecía bajo su custodia y fue víctima de estos hechos en Cazucá, Soacha (Cundinamarca).

Se trata de un mayor, un subintendente y dos patrulleros. Los operativos de captura fueron realizados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijín de la Policía Nacional en Soacha y Barbosa (Santander).

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Fiscales e investigadores de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y de la Seccional Cundinamarca identificaron a los uniformados que podrían estar implicados en las agresiones que sufrió el hombre, de 34 años, durante su detención y posterior permanencia en la estación de Policía de Cazucá, en Soacha. También investigan la posible omisión de asistencia médica, pese a sus reiterados gritos de auxilio.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados, Balanta Paz fue detenido en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento que buscaba dirimir una discusión entre vecinos y derivó en un enfrentamiento entre civiles y uniformados”, explicó la delegada de la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo.

La víctima fue señalada de lanzar un objeto contundente contra un grupo de policías.

Jaramillo también describió lo que vivió Balanta Paz: “un subintendente y tres patrulleros, al parecer, reaccionaron, lo esposaron, golpearon con puños y patadas en cabeza, abdomen y sometieron a descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser. Posteriormente, lo trasladaron a la estación de Cazucá, donde presuntamente continuaron las agresiones y los electrochoques”.

El informe de necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fue determinante en la investigación de la Fiscalía General de la Nación.

“La causa de muerte fue una arritmia cardíaca por descargas eléctricas”, señaló el informe.

También se documentaron quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.

Según la delegada de Seguridad Territorial, hay evidencias que indican que “Balanta Paz pidió reiteradamente atención médica porque tenía dificultades para respirar y sentía un dolor intenso en el pecho. Otra persona detenida solicitó que lo socorrieran. Pese a estas señales de alarma, no recibió apoyo oportunamente”.

La Fiscalía también señaló que el mayor, quien se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de Cazucá y estaba a cargo de las unidades que estarían involucradas, es señalado de no activar los protocolos de atención médica, no evitar las agresiones ni las descargas eléctricas, pese a advertir el deterioro físico del detenido y escuchar sus llamados de auxilio.

“Cerca de 20 minutos después, luego de perder el conocimiento, el hombre fue llevado a un hospital, donde falleció en la noche del 20 de septiembre”, afirmó Jaramillo.

Los cuatro uniformados capturados serán presentados ante un juez de control de garantías.

En las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará, de acuerdo con la posible responsabilidad y participación individual, los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.

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