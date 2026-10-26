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26 oct 2026 Actualizado 20:56

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Justicia

Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a Hollman Morris el 17 de noviembre

Morris será imputado por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.

Hollman Morris

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La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris, por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. Esto por los hechos ocurridos en 2011 en Madrid (España) con una mujer. La imputación será el 17 de noviembre.

Noticia en desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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