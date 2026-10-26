Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a Hollman Morris el 17 de noviembre
Morris será imputado por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos contra Hollman Morris, por el delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. Esto por los hechos ocurridos en 2011 en Madrid (España) con una mujer. La imputación será el 17 de noviembre.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...