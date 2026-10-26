Congresista y veedurías proponen a MinTransporte concesión vial en Eje Cafetero con excepciones

Caldas

El corredor vial que conecta a Caldas, Risaralda y Quindío es fundamental para el transporte de carga y pasajeros y se ha pagado un alto costo poniendo en riesgo su competitividad, comenta el senador Wilder Escobar, quien reconoce que, a pesar de ello, el estado del carreteable es positivo, por eso propone la continuidad de la concesión vial con menos peajes.

“Yo he defendido una propuesta, la concesión se debe remodelar, no eliminar. Es decir, se debe mantener un peaje entre Quindío y Risaralda y otro entre este último y Caldas, con esos recursos se puede garantizar el mantenimiento de la carretera que ya pagamos durante 30 años, ya que lo que se buscaba de un concesionario para otras tres décadas era avanzar en otros corredores por fuera del Eje Cafetero y no hay equidad. Me parece prudente el anuncio de la Ministra de Transporte en dar un tiempo para analizar de fondo qué se decidirá con el privado, pero también es importante otorgar el beneficio de tarifa diferencial”.

Lo mismo opinan desde la veeduría ciudadana de Autopistas del Café, no obstante, aclaran su situación sobre la tarifa diferencial, la cual no se ha aplicado en el ‘Triángulo del Café’, por lo que manifiestan que es necesario escuchar a las comunidades coincidiendo con el punto de vista de Elsa Noguera, ministra de Transporte. Lina María Arango, integrante de mencionada veeduría, recuerda que dicho beneficio existe desde 1999 para 250 cupos especiales.

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“Me sorprende que Autopistas del Café nunca haya escuchado a tantas personas que durante años acudieron a la concesión a acceder a un precio preferencial y no se los ofrecieron sabiendo que podían implementarlo. Aclaro que el gobierno Petro decidió con la ANI la tarifa de $ 700, estipularon requisitos, los interesados diligenciaron trámites, pero no se ha aplicado. Sobre lo que pronunció la ministra acerca de que conductores de carros de alta gama no podrían beneficiarse, me parece desafortunado, todos tienen derecho, ya que viven en la zona de influencia, entonces qué harán quienes viven en Santágueda, Filandia o Salento. El tema se debe regular a nivel nacional de forma homogénea y no discrecional”.

Arango, agrega que en 2018, el concesionario obtuvo su punto de equilibrio, lo que significa que alcanzaron su Tasa de Retorno Interna recaudando ganancias desde aquel año sin invertir en la obra completamente, pero sí labores de mantenimiento gracias a recursos de excedentes.

Esta semana, la jefa de la cartera ministerial fue citada a un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado de la República.