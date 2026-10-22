El gremio turístico en Caldas prevé más del 70 % de visitantes para temporada de fin de año

Manizales

Un indicador fue la semana de receso que acaba de pasar, en la que hubo una ocupación del 66 por ciento, inferior al 72 % del 2025, no obstante, indican que es positivo, por lo que ahora analizan cómo será el panorama para noviembre y diciembre de este año, cuando hay varias festividades en los municipios y la Feria de Manizales.

“En dicha semana tuvimos una ocupación en el departamento del 66,5 por ciento, es muy bueno, aunque un poco inferior al 2025, pero es entendible, ya que influye por las consecuencias del terremoto, también tenemos en cuenta la próxima temporada taurina y la Feria de Manizales que incrementará el número de visitantes y gracias al cumpleaños de la ciudad y festividades en municipios de hace octubre, tuvimos una favorable ocupación”, Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco capítulo Caldas.

La Alcaldía de Manizales y Cotelco han pactado un compromiso estratégico por medio de diversas campañas que buscan recuperar la ocupación que se ha perdido últimamente, por lo que el mensaje se centrará en convidar a los turistas a visitar la ciudad.

Le puede interesar: Deuda de Nueva EPS con Hospital San Juan de Dios en Caldas asciende a $ 1.300 millones

“Las campañas aumentarán el número de visitantes con las actividades que ejecutaremos enfocadas para noviembre y diciembre cerrando el año un buen porcentaje. Anhelamos que las condiciones climáticas también lo permitan, pues eso ayudará mucho a que los turistas lleguen al departamento y su capital”, comenta el director ejecutivo.

La previsión de turistas a fines del 2026 es del 75 %, teniendo en cuenta que el año pasado, el registro fue cercano al 68 por ciento.