Autopistas del Café: Gobierno niega prórroga y explica por qué podría extenderse la operación

TRANSPORTE

El Gobierno Nacional negó que se haya prorrogado la concesión Autopistas del Café y explicó que la modificación de la fecha estimada de terminación responde a la actualización del modelo financiero del contrato, firmado en abril de 1997.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha firmado una prórroga ni un otrosí para extender la concesión.

Según explicó, el modelo debe actualizarse con la inflación real, de acuerdo con las disposiciones contractuales y lo resuelto por el Tribunal de Arbitramento.

“La terminación del contrato depende de que el concesionario recupere el capital invertido y alcance la rentabilidad pactada, medida mediante la Tasa Interna de Retorno (TIR)”, explicó la ministra.

¿Por qué cambió la fecha de terminación?

La ministra explicó que febrero de 2027 correspondía a una estimación realizada por el Gobierno anterior, que proyectaba que para ese momento se alcanzaría la rentabilidad prevista en el contrato.

Sin embargo, al actualizar el modelo financiero, la ANI y la interventoría determinaron que para esa fecha todavía no se habría alcanzado la TIR pactada.

Por esta razón, la fecha efectiva de terminación deberá establecerse con base en los resultados del modelo financiero y su correspondiente verificación.

La ministra insistió en que esta modificación no significa que se haya ampliado formalmente la concesión, sino que se actualizó la estimación sobre cuándo se cumplirían las condiciones financieras para finalizarla.

Conexión Centro no ha sido adjudicada

Frente a la iniciativa privada Conexión Centro, la ministra aclaró que la ANI no ha adjudicado ningún contrato. Lo que hizo la entidad fue revocar la decisión que había rechazado la propuesta y retomar su evaluación.

La iniciativa contempla inversiones para ampliar, mejorar, operar y mantener las vías del Eje Cafetero una vez termine la concesión actual de Autopistas del Café.

El reto de mantener las vías en buen estado

Uno de los argumentos del Gobierno para evaluar alternativas de inversión es garantizar que las carreteras continúen recibiendo mantenimiento cuando finalicen las concesiones.

La ministra advirtió que, si el Estado recibe una vía sin contar con recursos suficientes para conservarla, pueden reaparecer problemas como huecos, grietas, acumulación de agua y residuos, con consecuencias para la seguridad vial.