Centro comercial en Manizales permanecerá cerrado temporalmente para investigar causas de incendio

Incendio en una de las bodegas del Centro comercial Fundadores en Manizales. Foto: Fundación de Paramédicos SERBYR.

Manizales

Después de las 11 de la noche del jueves 22 de octubre, un incendio estructural se registró en el Centro comercial Fundadores, en la capital caldense, donde los bomberos y organismos de socorro acudieron al lugar a extinguir el fuego y a verificar si había personas perjudicadas por las llamas.

Según el reporte entregado por la Fundación de Paramédicos SERBYR, algunas personas resultaron afectadas por la inhalación de humo, por lo que fueron atendidas oportunamente. Entre tanto, las casas vecinas tuvieron que ser evacuadas y, con policía y el personal de búsqueda y rescate, apoyaron las labores del cuerpo bomberil, las cuales se dificultaron por la poca visibilidad para llegar al foco del incendio y hace pocos minutos se levantó la operación.

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Desde el centro comercial, emitieron un comunicado informando que permanecerá cerrado, temporalmente, mientras los especialistas adelantan las inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer los requisitos para una reapertura segura.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas ni lesionadas. Las causas del incendio y el alcance de las afectaciones serán determinadas mediante las verificaciones e investigaciones correspondientes”, indica dicho comunicado oficial.