Tres personas fueron capturadas con seis kilos de marihuana en una vivienda en Bogotá

Colombia

Tres personas fueron capturadas en flagrancia en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, luego de que la Policía Metropolitana encontrara aproximadamente seis kilos de marihuana en una vivienda.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los uniformados de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar realizaban labores de patrullaje y control cuando recibieron una alerta de la central de radio por presuntas detonaciones de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los policías escucharon voces de auxilio provenientes del interior del inmueble. Por esta razón, ingresaron para verificar la situación y encontraron a dos hombres y una mujer en el segundo piso de la vivienda.

Durante el registro, los uniformados hallaron varias bolsas que contenían cerca de seis kilos de marihuana.

Capturados quedaron a disposición de la Fiscalía

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Las autoridades no entregaron más detalles sobre las circunstancias que originaron los llamados de auxilio ni sobre la procedencia de la sustancia incautada.

Más de seis toneladas de marihuana incautadas en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido de 2026, ha incautado más de 6,2 toneladas de marihuana en la capital.

Estas incautaciones hacen parte de los operativos y acciones preventivas adelantados por las autoridades para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en la ciudad.