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24 oct 2026 Actualizado 18:51

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Bogotá

Sellan dos discotecas en el barrio Restrepo por presunto uso irregular de figura sindical

Según la Policía, los locales habrían utilizado la figura sindical para evadir requisitos legales y extender sus horarios de atención.

Bares sellados

Bares sellados / Suministrada Alcaldía de Ibagué

Bares sellados

Marcela Santos

Bogotá
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Colombia

Dos establecimientos nocturnos del barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, fueron suspendidos temporalmente tras un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado por la Policía Nacional, en articulación con el Ministerio del Trabajo y las secretarías distritales de Gobierno y Seguridad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los establecimientos presuntamente utilizaban la figura sindical para desarrollar actividades económicas y evitar el cumplimiento de algunos requisitos legales, además de extender sus horarios de funcionamiento.

Durante el procedimiento, los uniformados impusieron órdenes de comparendo y aplicaron la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad por diez días, con fundamento en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las autoridades no entregaron en el reporte detalles sobre la identidad de los establecimientos ni precisaron cuáles fueron los comportamientos contrarios a la convivencia identificados durante las inspecciones.

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