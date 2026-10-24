Sellan dos discotecas en el barrio Restrepo por presunto uso irregular de figura sindical

Colombia

Dos establecimientos nocturnos del barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, fueron suspendidos temporalmente tras un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado por la Policía Nacional, en articulación con el Ministerio del Trabajo y las secretarías distritales de Gobierno y Seguridad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, los establecimientos presuntamente utilizaban la figura sindical para desarrollar actividades económicas y evitar el cumplimiento de algunos requisitos legales, además de extender sus horarios de funcionamiento.

Durante el procedimiento, los uniformados impusieron órdenes de comparendo y aplicaron la medida correctiva de suspensión temporal de la actividad por diez días, con fundamento en la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las autoridades no entregaron en el reporte detalles sobre la identidad de los establecimientos ni precisaron cuáles fueron los comportamientos contrarios a la convivencia identificados durante las inspecciones.