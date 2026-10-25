Productores de papa de Cundinamarca y Boyacá piden frenar importaciones y estabilizar los precios

Colombia

Cundinamarca y Boyacá pusieron sobre la mesa las principales dificultades que enfrenta el sector papero en Colombia. Durante una reunión realizada en Villapinzón, productores y representantes de Fedepapa dialogaron con los ministros de Agricultura, Indalecio Dangond, y de Ambiente, Fabio Arjona, sobre posibles soluciones para mejorar las condiciones de quienes trabajan en el campo.

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación de Cundinamarca, el departamento produce cerca del 43 % de la papa que se cosecha en el país. En Villapinzón, uno de los municipios con mayor tradición en este cultivo, la producción supera las 529.000 toneladas al año.

Entre los temas abordados durante el encuentro estuvieron la reducción de las importaciones, la estabilización de los precios, el combate al contrabando y el control de las plagas que afectan los cultivos.

También se planteó la necesidad de ampliar el acceso a seguros paramétricos agrícolas y fortalecer la mecanización para mejorar las condiciones de producción.

‘Compra tu Cosecha’, una alternativa ante la caída de los precios

Durante la reunión, la Gobernación de Cundinamarca destacó el programa ‘Compra tu Cosecha’, ejecutado a través de la Comercializadora de Cundinamarca, que busca apoyar a los productores cuando los precios del mercado caen.

La estrategia consiste en comprar los excedentes de producción para evitar que los campesinos pierdan su inversión. Posteriormente, los productos se transforman y se les agrega valor.

Las autoridades señalaron que continuarán trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y los productores para buscar alternativas que contribuyan a mejorar los ingresos de las familias campesinas y fortalecer la competitividad del sector papero.