Propuesta del vicepresidente Restrepo sobre minerales de Tolima desató choque político

La polémica se generó este fin de semana, en medio de la visita del vicepresidente José Manuel Restrepo al departamento del Tolima, donde se reunió con empresarios para buscar proyectos que llevaría a “Milagro Week”, estrategia para atraer inversión que tendrá su primera edición en Nueva York.

En medio del diálogo con varios sectores, el funcionario aseguró que “hemos identificado proyectos alrededor de minerales críticos que tiene el departamento y que pueden ser oportunidades muy importantes de atracción de inversión (...) proyectos que pueden tener, en la medida que sean bancables, la posibilidad de llevarlos a Nueva York”.

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El vicepresidente agregó que también se contemplan apuestas en materia de logística, agroindustria, servicios basados en conocimiento y turismo. Cabe anotar que la primera edición de la “Milagro Week” se realizará del 16 al 19 de noviembre.

Desde la oposición pidieron aclarar en qué condiciones se entregarían estos recursos naturales a inversores extranjeros y qué garantías existen en torno a la soberanía y el beneficio para las comunidades.

En este sector también piden claridad sobre el memorando de entendimiento firmado por el presidente y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras”.

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“¿De qué minerales y proyectos estamos hablando? ¿En qué municipios están ubicados? ¿Qué empresas están interesadas? ¿Qué relación tienen con los acuerdos suscritos con Estados Unidos? Y una pregunta adicional que merece toda la atención: ¿las zonas identificadas como de interés minero coinciden con las áreas afectadas por los incendios forestales en el Tolima?”, cuestionó el senador Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde.

A esta disputa se sumó el expresidente Gustavo Petro, quien lanzó una pregunta en la misma línea del congresista: “¿Por esto había incendios provenientes de acción humana en el Tolima?”. Por ahora, el vicepresidente Restrepo ha señalado que visitará otras regiones del país para buscar proyectos de inversión similares.