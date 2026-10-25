Pacto Histórico denuncia a directora del ICBF por presunta inhabilidad en ocupar cargos públicos

Luego de que se conocieran las denuncias del senador Duvalier Sánchez y el concejal Julián Triana, ambos pertenecientes al partido Alianza Verde, sobre el presunto relacionamiento de documentos con los que la directora del ICBF, Carolina Restrepo, acredito su experiencia laboral; una nueva polémica rodea a la funcionaria.

Se trata de una denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación hecha por el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, quien afirma que la directora Restrepo estaría inhabilitada para ejercer cargos públicos por una donación que recibió a su campaña cuando era candidata en 2022.

“Hemos descubierto que fue financiada de manera ilegal en su campaña de 2022 del Congreso de la República. Y según el artículo 396 del Código Penal, se establece que las fuentes de financiación ilegal serían castigadas no solamente con cárcel entre cuatro y ocho años, sino con inhabilidad para ejercer cargos públicos”, dijo Mondragón en diálogo con Caracol Radio.

Según el congresista, la donación habría sido realizada por el entonces empresario Óskar August Schroeder, quien fue imputado e investigado por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro e inhabilitado en 2012 por la Procuraduría por 12 años para ejercer cargos públicos.

“Hay que decir que la señora fue financiada en su campaña por el señor Óskar con 48 millones de pesos”, explicó el parlamentario.

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Luego de conocerse la denuncia, Caracol Radio pudo establecer que la directora del ICBF, dio poder a su abogado para que defienda ante la Fiscalía de esta acusación y así mismo adelante los procesos legales pertinentes para contrarrestar las falsas denuncias.

Según la defensa de la Restrepo, en el año 2014 el señor Schroeder le fue levantada su suspensión por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.