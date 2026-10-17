En 48 horas, el Gobierno deberá revelar convenios mineros con EE. UU. tras tutela

La controversia gira en torno a los compromisos bilaterales sobre tierras raras y otros recursos minerales del país.

El representante a la Cámara por Boyacá cuestionó la falta de respuestas a las solicitudes de información presentadas por varios congresistas y aseguró que los ministerios de Minas y Energía y de Relaciones Exteriores tienen 48 horas para entregar el contenido de los acuerdos.

El representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, anunció que obtuvo un fallo de tutela favorable para acceder a información relacionada con los convenios suscritos entre Colombia y Estados Unidos en materia minera. El congresista cuestionó al Gobierno nacional por no responder las solicitudes que, según indicó, han presentado varios integrantes del Congreso para conocer los compromisos adquiridos entre ambos países.

En entrevista con Caracol Radio, Bohórquez manifestó su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de la información pública y señaló que fue necesario acudir a la justicia para obtener una respuesta.

“Parece que este Gobierno ya se acostumbró a decir ante los micrófonos que es transparente, pero cuando se le solicita información, no la entrega”, afirmó el representante, quien calificó como lamentable la manera en que, a su juicio, se está manejando la información oficial.

El congresista explicó que las solicitudes buscan conocer los términos de los acuerdos relacionados con el sector minero, incluidos los asuntos vinculados con las tierras raras y otros recursos minerales que posee Colombia.

“No entendemos por qué se oculta esa información ni cuál es la necesidad de no entregarla”, expresó, al insistir en que la ciudadanía y el Congreso deben conocer los compromisos que asume el Gobierno nacional con otros países.

Fallo judicial establece un plazo de 48 horas

Bohórquez indicó que varios congresistas han solicitado la documentación mediante derechos de petición, pero, ante la falta de respuestas satisfactorias, decidió acudir a los jueces para que se determinara si tenía derecho a acceder a la información.

“Como tampoco recibí respuesta, decidí acudir ante los jueces para que determinaran si tenemos la razón”, explicó.

Según el representante, la decisión judicial ordena al Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Relaciones Exteriores entregar, en un plazo de 48 horas, la información relacionada con los convenios objeto de la tutela.

El congresista sostuvo que conocer estos documentos es fundamental para ejercer el control político sobre las actuaciones del Ejecutivo y establecer cuáles fueron los compromisos adquiridos con Estados Unidos.

“Es importante saber qué se le está entregando a Estados Unidos y a qué compromisos llegó este Gobierno con ese país”, señaló.

Asimismo, insistió en que los acuerdos internacionales no deben estar al margen de la vigilancia institucional y recordó que el presidente de la República, como los demás funcionarios públicos, debe actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución.

Congresista cuestiona decisiones sobre tropas extranjeras

Durante la conversación, Bohórquez también se refirió al ingreso de tropas extranjeras a Colombia y afirmó que estas actuaciones deben cumplir los requisitos constitucionales correspondientes.

“En una democracia existen mecanismos de control y contrapesos. Si el presidente asumió compromisos con otros países, en este caso con Estados Unidos, es necesario que el Congreso conozca su contenido”, manifestó.