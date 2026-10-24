DIAN ofrece descuentos de hasta 85% en sanciones: quiénes pueden ponerse al día con sus deudas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) hizo un llamado a los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes con la entidad para que se pongan al día y aprovechen las medidas de alivio tributario vigentes.

Los beneficios incluyen una reducción de hasta el 85% en las sanciones por mora y una tasa especial para liquidar los intereses.

Según la información entregada por la entidad, cerca de 200.000 contribuyentes tienen obligaciones pendientes que, en conjunto, suman 643.332 compromisos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Lea también: ¿Tiene obligaciones pendientes con la DIAN? Fecha límite para reducir sanciones y tasas de interés

La cartera morosa de la DIAN asciende a $22,9 billones, por lo que la entidad busca facilitar el pago de las deudas y evitar que continúen aumentando por concepto de sanciones e intereses.

El plazo para acogerse a estas medidas vence el 19 de noviembre de 2026, por lo que los interesados deben revisar las condiciones y los requisitos para acceder a los beneficios.

¿Cuáles son los descuentos de la DIAN para deudores?

Entre los principales alivios tributarios anunciados se encuentra la posibilidad de obtener una reducción de hasta el 85% en las sanciones por mora. Asimismo, los contribuyentes que cumplan las condiciones establecidas podrán liquidar los intereses a una tasa especial del 4,5% anual.

Estas medidas aplican a las obligaciones pendientes anteriores al 10 de agosto de 2026, de acuerdo con la información suministrada sobre el programa.

Los beneficios buscan ofrecer alternativas para que los deudores regularicen su situación ante la administración tributaria y reduzcan el monto que deben pagar por sus obligaciones vencidas.

Le recomendamos leer: Estas son las cédulas que declaran renta ante la DIAN entre el 19 y 26 de octubre

La entidad también contempla la corrección de declaraciones sin intereses y la posibilidad de acceder a conciliaciones judiciales en procesos tributarios, aduaneros y cambiarios. En estos casos, se contemplan reducciones de hasta el 85% en las sanciones y la liquidación de intereses a una tasa del 4,5% anual, según las condiciones aplicables.

¿Qué ciudades concentran las mayores deudas con la DIAN?

La cartera pendiente se concentra principalmente en cinco direcciones seccionales de la entidad. Medellín encabeza la lista, con una deuda aproximada de $8,1 billones.

Estas son las cifras reportadas:

Medellín: $8,1 billones.

Cali: cerca de $5 billones.

Bogotá: $1,1 billones.

Bucaramanga: $1,1 billones.

Cúcuta: algo más de $1 billón.

En conjunto, estas cinco direcciones seccionales concentran alrededor de $16,4 billones de la cartera pendiente, una parte importante del total de las obligaciones en mora que reporta la DIAN.

¿Qué beneficios hay para los contribuyentes de zonas afectadas?

El decreto también contempla condiciones especiales para los contribuyentes que tenían su domicilio fiscal en los territorios afectados al 10 de agosto de 2026.

Entre las medidas se encuentra la posibilidad de solicitar planes de pago de hasta dos años sin necesidad de presentar garantías. Además, quienes cumplan los requisitos podrán pedir, por una única vez, la reprogramación de sus cuotas por un periodo de hasta 13 meses.

También se estableció un tratamiento especial para las donaciones destinadas a las personas damnificadas. Estos recursos pueden tratarse como ingresos no constitutivos de renta hasta por 2.600 unidades de valor tributario (UVT), de acuerdo con las condiciones contempladas en la medida.

¿Dónde consultar los alivios tributarios de la DIAN?

Los contribuyentes interesados en acceder a los descuentos pueden consultar las condiciones y los procedimientos a través de la página oficial de la DIAN, www.dian.gov.co, o acudir a los puntos de contacto de la entidad en el país.

Antes de realizar el trámite, es importante verificar si las obligaciones pendientes cumplen las condiciones exigidas y qué beneficios corresponden a cada caso.

El plazo para acogerse a los alivios vence el 19 de noviembre de 2026. Por eso, quienes tengan deudas tributarias, aduaneras o cambiarias deben consultar la información oficial y adelantar el procedimiento dentro de la fecha establecida.