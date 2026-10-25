Registrador Hernán Penagos: no es fácil traer el voto electrónico de Brasil a Colombia

Los brasileños votan para decidir si dan otro mandato al veterano izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva o apuestan por un regreso de la derecha de la mano del senador Flávio Bolsonaro, tras una campaña que expuso de nuevo una fuerte polarización.

Como parte crucial de la jornada se destaca el trabajo de observadores internacionales. Una de las principales misiones es la designada por la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y está liderada por el registrador Hernán Penagos, quien habló de cómo avanza la jornada.

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Verificación internacional

El registrador conversó con Caracol Radio sobre cómo se adelanta el trabajo de verificación: “el proceso inicial en cada mesa de votación es la verificación de que las urnas electrónicas están en cero. Eso se conoce como cerísima. Aquí en el país no ha tenido dificultades. Hemos estado en las pruebas de integridad de los sistemas electorales, tampoco han tenido complejidades”.

“El voto en Brasil es obligatorio. Sin embargo, en la primera vuelta se abstuvieron más de 33 millones de personas. Así que el proceso viene avanzando bien. Un país muy polarizado, un país prácticamente dividido en dos y con unas redes sociales que obviamente son demasiado hostiles desde el punto de vista electoral”, resaltó Penagos.

¿Voto electrónico en Colombia?

“Yo diría que no es tan fácil, es un sistema muy diseñado para Brasil. Las condiciones en las que está definido el sistema no es tan sencillo geográficamente incluirlo en Colombia. Aquí no existe escrutinio, no existe conteo de mesas, es decir, lo que hacen los jurados en Colombia, no existe documento físico para votar”, señaló el registrador.

Penagos recordó que “ en Colombia siempre se reclama el conteo, la fotografía del acta electoral y el escrutinio por parte de los jueces. Luego, yo creo que es un sistema que aquí ya lleva varias décadas. Ha logrado ganarse la confianza de la ciudadanía, pero en Colombia no es sencillo avanzar en un sistema de esta naturaleza, insisto, porque no hay escrutinio y simplemente el Tribunal Supremo Electoral declara los resultados que informáticamente se contabilizan”.

“ En Colombia creo que no es fácil pensar que pudiera simplemente desde el punto de vista electrónico declararse los resultados”, cerró Penagos.

Jornada con normalidad

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil transcurre con normalidad, en una jornada pasada por agua en varias regiones del país en la que los ciudadanos decidirán el próximo jefe de Estado.

Los puestos de votación abrieron puntualmente a las 8AM hora local, según informó el Tribunal Superior Electoral, y atenderán a los electores hasta las 5PM.

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El día comenzó lluvioso en algunos de los principales colegios electorales del país en Río de Janeiro y São Paulo, donde ejercieron su deber el actual mandatario y el aspirante de la ultraderecha brasileña.

Con detenciones

El presidente del Tribunal Superior Electoral, magistrado Kassio Nunes Marques, afirmó que la segunda vuelta transcurre “dentro de lo esperado”.

De acuerdo con el último reporte de la Policía Federal, al menos 22 personas han sido detenidas este domingo por delitos electorales durante la segunda vuelta en Brasil, principalmente por casos relacionados con propaganda irregular, violación del secreto del voto y desobediencia electoral.

En una rueda de prensa, el director del organismo, Andrei Rodrigues, informó que se abrirá una investigación para el caso de una concejal del Partido de los Trabajadores (PT), formación que lidera Lula, que resultó herida la noche del sábado luego de que el vehículo en el que se transportaba durante una manifestación en Montes Claros, estado de Minas Gerais, fuera atacado con ladrillos y botellas.