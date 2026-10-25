¿Cómo van las elecciones en Brasil? 🔴 EN VIVO de segunda vuelta y resultados en directo

Este domingo 25 de octubre de 2026, los brasileños acudirán a las urnas para elegir en segunda vuelta al próximo presidente del país. La contienda enfranta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, hoy en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Lea también: Brasil decide entre Lula y Flávio Bolsonaro: ¿Qué está en juego para América Latina?

Más de 150 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir al próximo mandatario, que asumirá el poder el 5 de enero de 2027. Los centros de votación estarán abiertos desde las 08.00 hasta las 17.00 (hora local). Los resultados se conocerán este mismo día.

Bolsonaro vs. Lula da Silva

El senador opositor por el Partido Liberal (PL), de 45 años, ganó la primera vuelta con 47% de los votos frente a 45% de Lula da Silva. Antes de llegar al Senado en 2019, cumplió cuatro mandatos como diputado estatal, pero esta es la primera vez que disputa la presidencia de Brasil.

Flávio ha orientado su trayectoria política en torno a las principales propuestas de su padre, Jair Bolsonaro, con énfasis en la seguridad, la reducción del aparato estatal y la promoción de los valores conservadores. En materia internacional, destaca una diplomacia cercana con Estados Unidos, Israel y Argentina.

Por su parte, el actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores (PT), a sus 80 años, ha ejercido la presidencia de Brasil en tres periodos: 2003-2007, 2007-2011 y 2023-actualidad. Esta última administración se enfoca en la reconstrucción de políticas ambientales, la lucha contra la desigualdad y la renegociación de acuerdos comerciales internacionales.

Ahora busca convertirse en la primera persona en gobernar Brasil cuatro veces. Su campaña presidencial se centra en combatir a la ultraderecha y defender el legado de políticas sociales como Bolsa Família, que sacó a millones de la pobreza y llevó a Brasil a ser la sexta economía del mundo durante sus primeros gobiernos.

Las últimas encuestas de Quaest y Datafolha situan a Bolsonaro con el 51 % y a Lula da Silva con el 49 % para esta segunda vuelta presidencial. Sin embargo, ambos aspirantes están en empate técnico, debido al margen de error de los sondeos.

Este sábado, los candidatos protagonizaron multitudinarios actos de cierre de sus campañas. Simpatizantes acompañaron al presidente Lula da Silva en una movilización en la playa de Copacabana en Río de Janeiro y luego, en la avenida Paulista en São Paulo.

Por su parte, Bolsonaro participó en una caravana de motocicletas en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, y cerró su campaña en Río de Janeiro.

EN VIVO de segunda vuelta y resultados EN DIRECTO

Hay nuevos mensajes El presidente y candidato Lula da Silva ya votó para la segunda vuelta El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, compite por un cuarto mandato no consecutivo. Así votó el candidato Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro Luego de votar, Bolsonaro aseguró que llegó “la hora del cambio de verdad”. Candidato Flávio Bolsonaro llega a las urnas para votar El candidato opositor en las elecciones de Brasil, Flávio Bolsonaro, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro, en la segunda vuelta de las presidenciales. Se abren las urnas para la segunda vuelta presidencial en Brasil Los colegios electorales de Brasil abrieron este domingo a las 8:00 de la mañana hora local (6:00 de la mañana en Colombia) para la segunda vuelta de las presidenciales, en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo del país.



Unos 158,7 millones de votantes fueron convocados a las urnas en esta jornada en la que también se elegirá a seis mandatarios regionales.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: