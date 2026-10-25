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25 oct 2026 Actualizado 16:40

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Internacional

Edmundo González asegura que María Corina Machado regresó a Venezuela tras 10 meses en el exilio

María Corina Machado ha regresado a Venezuela tras permanecer diez meses en el exilio, según confirmaron el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la propia dirigente a través de sus redes sociales, donde reapareció con la frase: “Estoy aquí. Con ustedes”.

María Corina Machado. Foto: EFE

María Corina Machado. Foto: EFE

María Corina Machado. Foto: EFE
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Divar Ortiz

Divar Ortiz

Comunicador Social – Periodista de la Universidad del Quindío con habilidades en creación de contenidos...

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