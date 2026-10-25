Edmundo González asegura que María Corina Machado regresó a Venezuela tras 10 meses en el exilio
María Corina Machado ha regresado a Venezuela tras permanecer diez meses en el exilio, según confirmaron el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia y la propia dirigente a través de sus redes sociales, donde reapareció con la frase: “Estoy aquí. Con ustedes”.
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Divar Ortiz
Comunicador Social – Periodista de la Universidad del Quindío con habilidades en creación de contenidos...