Reclasificación en Colombia 2026: así van los cupos internacionales tras la victoria del América

Sigue su curso la fecha 16 de la Liga Colombiana 2026-2, instancia en la que no solo se está peleando por la clasificación a cuadrangulares, sino también por los cupos internacionales de cara a la temporada 2027.

Es preciso recordar que, hasta el momento, Junior de Barranquilla es el único equipo colombiano con cupo confirmado a la Copa Libertadores del próximo año. Consiguió su tiquete a la fase de grupos, tras salir campeón del primer semestre.

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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

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¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

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Así va la tabla de la Reclasificación

Atlético Nacional es líder absoluto de esta tabla, sacando una diferencia de 19 puntos con respecto a su más inmediato perseguidor, América de Cali. El conjunto antioqueño tiene asegurada prácticamente su presencia en torneo internacional el próximo año.

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 84 Copa Libertadores 2. América de Cali 65 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 60 Copa Sudamericana / Junior de Barranquilla / NO CUENTA 4. Deportes Tolima 57 Copa Sudamericana 5. Deportivo Cali 56 Copa Sudamericana 7. Once Caldas 55 // 8. Millonarios 52 // 9. Independiente Medellín 49 // 10. Atlético Bucaramanga 48 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tiene lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.