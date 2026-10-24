Concejal Quintero pide suspender al director del IDRD por la APP de El Campín en Bogotá

Colombia

El concejal de Bogotá Juan David Quintero pidió al Ministerio Público evaluar la suspensión provisional del director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), así como de otros funcionarios directivos que participaron en la firma y ejecución del contrato de la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín.

Además, solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán apartar a estos funcionarios de sus responsabilidades en el proyecto y designar un equipo especial para gestionar el contrato.

La petición se fundamenta en cinco presuntas irregularidades que, según el cabildante, deben ser revisadas por los organismos de control y las autoridades competentes.

Las cinco presuntas irregularidades señaladas

Entre los principales cuestionamientos expuestos por Quintero están:

Modificación contractual: el concejal señala que se modificó la minuta del contrato para permitir un pago de $26.101 millones a los accionistas de SENCIA por costos de estructuración, pese a que la minuta original prohibía ese desembolso.

el concejal señala que se modificó la minuta del contrato para permitir un pago de $26.101 millones a los accionistas de SENCIA por costos de estructuración, pese a que la minuta original prohibía ese desembolso. Demoras frente a posibles incumplimientos: cuestiona el tiempo que habría tardado el IDRD en actuar frente a las obligaciones del concesionario.

cuestiona el tiempo que habría tardado el IDRD en actuar frente a las obligaciones del concesionario. Supervisión del contrato: advierte posibles inconvenientes legales en la delegación de la supervisión a la interventoría.

advierte posibles inconvenientes legales en la delegación de la supervisión a la interventoría. Posibles conflictos de interés: pide revisar el paso de antiguos funcionarios del IDRD al equipo directivo de SENCIA.

pide revisar el paso de antiguos funcionarios del IDRD al equipo directivo de SENCIA. Legalidad del Otrosí número uno: plantea dudas jurídicas sobre la modificación contractual firmada en julio de 2025 y sus efectos sobre el proyecto inicialmente adjudicado.

Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos del concejal y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial o disciplinaria sobre responsabilidades individuales.

Quintero asegura que respalda el proyecto

El cabildante aclaró que sus denuncias no representan una oposición a la renovación del estadio, sino un llamado a garantizar transparencia en la ejecución del contrato.

“Quiero terminar donde empecé: creo en las alianzas público-privadas y por eso quiero que esta funcione. Bogotá merece un estadio terminado, con un cronograma claro y público, con una cancha de calidad mundial donde jueguen nuestros equipos y con conciertos de primer nivel”, afirmó.

Quintero también sostuvo que el proyecto debe ser gestionado por un equipo que ofrezca garantías de transparencia y por un concesionario que cumpla las obligaciones acordadas.

¿Qué sigue en el caso?

El concejal anunció que durante la primera semana de noviembre de 2026 presentará un informe completo con las denuncias relacionadas con la APP de El Campín ante los organismos de control y las autoridades competentes.

La eventual suspensión de los funcionarios dependerá de la evaluación de las autoridades correspondientes. Por ahora, los cuestionamientos planteados por Quintero deberán ser examinados por las instancias competentes.