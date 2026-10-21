“No se debería atacar a una ciudad”: Concejal de Manizales por denuncia de habitantes de calle

Manizales

Recientemente, desde el Concejo de Ibagué se advirtió que el número de habitantes en condición de calle ha incrementado a raíz de que son llevados desde Manizales, Pereira y Armenia hacia la capital del departamento de Tolima, por lo que solicitan medidas urgentes, ya que se están generando inconvenientes de seguridad, economía y comercial.

El concejal de Manizales, Hernando Marín, lamenta lo sucedido, pero hace un llamado a ejecutar estrategias dirigidas a esa población. “Al respecto, opino que esos rumores siempre han existido y no solo por ciudades del Eje Cafetero. Incluso, en algunas sesiones aquí hemos hablado que vienen estos habitantes de otras poblaciones del país en camiones a altas horas de la noche. Uno como concejal tienen que pensar en cómo desde nuestras ciudades y administraciones locales tratamos de ayudarles a esos ciudadanos a retornar a sus hogares, no podemos olvidar que son humanos”.

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El cabildante de la capital caldense indica que se debe trabajar en programas hacia esa población. “Tenemos que ir más allá de esa preocupación, debemos centrarnos en ofrecer oportunidades, programas de recuperación y rehabilitación. No es de acusar a una ciudad o a otra diciendo que están llegando de cierta región, que no se convierta en un problema, tenemos que humanizar también nuestro discurso y buscar cómo ayudarles a estos seres humanos”.

Según la Unidad de Protección a la Vida en la ciudad de Manizales, atienden entre 20 y 30 habitantes de calle en el autocuidado y en las jornadas con voluntarios ofreciendo servicios de aseo personal y alimentación. A la fecha, se registran más de 1.700 habitantes en condición de calle en la capital del Tolima y, este año, han retornado a sus lugares de origen o entregados a fundaciones, cerca de 600.