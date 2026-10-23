Inicia proceso sancionatorio contra Sencia por presunto incumplimiento en El Campín

“Hay fútbol o hay conciertos”: César Augusto Londoño y Pipe Sierra sobre polémica con El Campín. X: @Dimayor y @MillosFCoficial

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia, con el propósito de establecer la existencia de un presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

“La decisión se fundamenta en el informe de presunto incumplimiento remitido por la interventoría del contrato de concesión, y da continuidad a las actuaciones de seguimiento y control que adelanta el instituto para exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Asociación Público Privada”, aseguró el IDRD.

Así las cosas, el Instituto citó a Sencia a una audiencia pública que se realizará el próximo 29 de octubre, a las 9:00 a. m., en la que el concesionario podrá presentar sus descargos.

“Esta actuación representa un nuevo avance en las medidas anunciadas por el Instituto el pasado 14 de octubre, cuando, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, se informó sobre la evaluación de posibles incumplimientos contractuales relacionados con las condiciones de la gramilla de El Campín”, agregó el Instituto.

Cabe recordar que el IDRD reforzó el 20 de octubre las exigencias de seguimiento a la interventoría ante el concierto programado para el próximo 31 de octubre, con el fin de verificar las condiciones del escenario antes, durante y después del evento, así como las medidas de protección, recuperación y contingencia que debe implementar el concesionario.